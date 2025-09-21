ҚР мен РФ шекарасындағы жүк көліктерінің кептелісі: Көлік министрлігі түсініктеме берді
Сурет: freepik
Ресей Федерациясы бағытына қарай шекарада жүк көліктерінің кептелісі тіркелді. Бұл жайт Көлік министрлігі өкілдері Шекара қызметімен бірлесіп, РФ-мен мемлекеттік шекарадағы стратегиялық маңызға ие автомобиль өткізу пункттеріне жасаған іс-сапары кезінде анықталған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құзырлы ведомство мәліметінше, іс-сапар барысында өткізу пункттерінің инфрақұрылымына жан-жақты тексеру жүргізілді. Оның аясында автокөлік қозғалысына арналған жолақтар, тексеру алаңдары, сондай-ақ азаматтар мен қызметкерлерге қызмет көрсетуге арналған ғимараттар мен нысандар тексерілді.
"Тексеру нәтижесінде бірқатар өткізу пункттерінде, әсіресе жүк көліктерінің Ресей Федерациясы бағытына қарай шығатын бейтарап аймақта жиналуы анықталды. Бұл кезектің қалыптасуына, өткізу рәсімдерінің баяулауына және жүргізушілер үшін қосымша уақыт шығынына әкелуде. Аталған жағдайға Ресей Федерациясы тарапынан бақылау шараларының қатаңдатылуы себеп болып отыр. Атап айтқанда, жүктерді тексеру рәсімдері күшейтілген, көлік құралдарын қарау уақыты ұлғайтылған, сондай-ақ құжаттарды тексеру мен санитарлық және фитосанитарлық талаптардың сақталуын бақылауға қосымша шаралар енгізілген" делінген 21 қыркүйектегі Көлік министрлігінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Айта кетсек, 2025 жылы 14 тамызда Қазақстан мен Ресей шекарасында көлік қозғалысына қатысты қиындық туындауы мүмкін екені ескертілген болатын.
