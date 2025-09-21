#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Оқиғалар

Алматыда тау басында қалып кеткен Үндістанның екі азаматы құтқарылды

Құтқару, Алматы, тау, Үндістан азаматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2025 15:57 Сурет: видеодан алынды
2025 жылдың 21 қыркүйегіне қараған түні құтқарушылар тау басына шығып алып, өздігінен түсе алмаған Үндістанның екі азаматына көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласы, Бостандық ауданында, теңіз деңгейінен 3336 метр биіктікте Ғарыш станциясы ауданында ТЖМ Республикалық жедел-құтқару жасағының құтқарушылары құтқару операциясын жүргізді. Құтқарушылар тауға шығып, өздігінен түсе алмаған, 2001 және 2003 жылғы Үндістанның екі азаматына көмекке келді.

ҚР РЖҚЖ құтқарушылары оқиға орнына жедел жетіп, жастарды таудан түсіріп, қалаға жеткізді. Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ. 

"Біз шетелдік студенттерміз. Алматы шыңына шығып, бірақ ауа райының қолайсыздығына байланысты уақытында таудан түсе алмадық. Өңменнен өтетін қатты жел, денені қаритын ызғар болды, тоңып қалдық. Қайта қазақстандық құтқарушылар бізге дер кезінде көмекке келді. Оларға үлкен рақмет", - деді тау басынан түсірілген шетелдіктер.

Бұған дейін бүгін, 21 қыркүйекте Алматы тауларында биікке шығып алып, өздігінен төменге түсе алмаған ер адамның құтқарылғанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы тауларында 72 жастағы ресейлік туристің аяғын тас басып қалып, құтқарушылар шұғыл көмекке келді
14:08, 12 тамыз 2025
Алматы тауларында 72 жастағы ресейлік туристің аяғын тас басып қалып, құтқарушылар шұғыл көмекке келді
Қостанай облысында қарлы боран құрсауында қалған екі бала аман қалды
11:01, 03 ақпан 2025
Қостанай облысында қарлы боран құрсауында қалған екі бала аман қалды
Жетісу облысында үш туристі жел ұшырып кеткен
18:34, 02 шілде 2024
Жетісу облысында үш туристі жел ұшырып кеткен
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: