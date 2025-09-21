Алматыда тау басында қалып кеткен Үндістанның екі азаматы құтқарылды
Сурет: видеодан алынды
2025 жылдың 21 қыркүйегіне қараған түні құтқарушылар тау басына шығып алып, өздігінен түсе алмаған Үндістанның екі азаматына көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы қаласы, Бостандық ауданында, теңіз деңгейінен 3336 метр биіктікте Ғарыш станциясы ауданында ТЖМ Республикалық жедел-құтқару жасағының құтқарушылары құтқару операциясын жүргізді. Құтқарушылар тауға шығып, өздігінен түсе алмаған, 2001 және 2003 жылғы Үндістанның екі азаматына көмекке келді.
ҚР РЖҚЖ құтқарушылары оқиға орнына жедел жетіп, жастарды таудан түсіріп, қалаға жеткізді. Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ.
"Біз шетелдік студенттерміз. Алматы шыңына шығып, бірақ ауа райының қолайсыздығына байланысты уақытында таудан түсе алмадық. Өңменнен өтетін қатты жел, денені қаритын ызғар болды, тоңып қалдық. Қайта қазақстандық құтқарушылар бізге дер кезінде көмекке келді. Оларға үлкен рақмет", - деді тау басынан түсірілген шетелдіктер.
Бұған дейін бүгін, 21 қыркүйекте Алматы тауларында биікке шығып алып, өздігінен төменге түсе алмаған ер адамның құтқарылғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript