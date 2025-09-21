#Қазақстан
Оқиғалар

Өскеменде "Сыр өңірі – Түркі өркениетінің алтын бесігі" атты көрме өтті

Нұрлыбек Нәлібаев, Өскемен, көрме, Сыр өңірі, түркі өркениеті, алтын бесігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2025 16:37 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Абайдың 180 жылдығына арналған "Сұлу Сырдан - ұлы Абай еліне" атты Қызылорда облысының өнер күндері Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскеменде жалғасты. Сыр елінің сәлемін еліміздің шығысына жеткізген делегацияны облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев бастап барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыс әкімдігі баспасөз қызметінің мәліметінше, делегация құрамында Парламент Сенаты мен Мәжілісінің депутаттары Н.Байқадамов, Р.Рүстемов, М.Ергешбаев, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы С.Дүйсенбаев, аймақ ардагерлері, зиялы қауым өкілдері, Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар, симфония оркестрлері, "Сыр самалы" вокалды-аспапты, "Томирис" би ансамбльдері, хор ұжымы, басқа да өнерпаздар бар.

Шығыс Қазақстан облыстық филармониясында "Сыр өңірі – түркі өркениетінің алтын бесігі" атты көрме ашылып, Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов және өскемендіктер Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейі қорындағы құнды жәдігерлермен танысты. 

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Кейінгі жылдары музей қоры ежелгі қалалар орнынан табылған жәдігерлерді негізге алып қайта жаңғыртылған "Шірік Рабат сақ жауынгері", "Сығанақ ханшайымы", "Түгіскен көсемі", "Жетіасар ақсүйек әйелі" археологиялық реконструкцияларымен толыққан болатын. Бүгінгі көрмеге келушілер осы жәдігерлерге ерекше назар аударды.  

Сурет: Altainews

Археологиялық экспедициялар кезінде табылған алтындар коллекциясы да осы жерден орын алған. Ежелгі өркениеттің бесігі саналатын Шірік Рабат және Бәбіш мола қалашықтарынан табылған алтын жапсырмалар сол дәуірдің көзіндей. Сондай-ақ, көрмеге орта ғасырларда сауда-саттық пен мәдениеті өркендеген Сығанақ қалашығынан табылған алтын сырғалар, тұмар, түймелер және маржан моншақтардың түпнұсқа коллекциясы қойылған. Шығыс жұртшылығы Жанкент, Асанас, Қышқала, Сығанақтан табылған терракоталар, глазурлі қаптамалар, қыш ыдыстар және Бидайықасар қалашығынан табылған қоссаз домбыра көшірмесін де қызыға тамашалады.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Көрмедегі зергерлік және тұрмыстық бұйымдардың орны бөлек. Өңіржиек, жырға, алқа, ағаш жиһаздар, ыдыстар, тері бұйымдары Сыр бойында қолөнердің бай мұрасы сақталғанын көрсетеді. Қару-жарақ коллекциясындағы қылыш, айбалта, семсер, шоқпар, найза, қалқан, жебе тарихтан сыр шертеді.

"Деде Қорқыт" кітабының Дрезден нұсқасы, нар қобыз, ЮНЕСКО сертификаты, кәдесыйлар, Марал ишанның көк асасы, Керей ерінің түпнұсқасы, Қалқай ишан, Сердалы Бекшорин, Ер Сейтпенбет, Бұқарбай батырдың мөрлердің көшірмелері де көрмеге келушілер қызығушылығын туғызды.

Сондай-ақ, Абайдың 1922 жылы жарық көрген өлеңдер жинағы мен Қызылорданың астана болған кезеңінің фото және архив құжаттары көрме құндылығын арттыра түсті.

Сурет: Altainews

Еске салайық, кеше "Сыр өңірі - түркі өркениетінің алтын бесігі" көрмесі Абай облысының жұртшылығына ұсынылды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
