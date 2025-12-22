#Халық заңгері
Қоғам

Қызылорда облысында бөтелке мен әк өндіріле бастайды

Завод воды, производство воды, вода, розлив воды, питьевая вода, бутылки воды, люди на производстве, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 14:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 2025 жылғы 22 желтоқсанда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте жаңа өндірістерді іске қосу жоспары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, өңірде жалпы құны 753 млрд 300 млн теңге болатын 14 ірі жоба құрылысын бастау жоспарлануда.

"Ірі жобалардың қатарында – "Шалқия" кен-бағалау фабрикасы – 414,7 млрд теңге, кальцийленген сода өндіретін зауыт – 161,4 млрд теңге, "Seven Rivers" компаниясының бөтелке өндіретін зауыты – 60 млрд теңге – бар", – деп атап өтті Налибаев.

Сонымен қатар, Оңтүстік Кореяның Wez U компаниясы бойынша қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдейтін зауытты 37,8 млрд теңгеге іске қосу жоспарланған.

"Табиғат тас Қызылорда" ЖШС-мен бірлесіп, келесі жылы қуаттылығы жылына 1,1 млн тонна, құны 17,3 млрд теңге болатын әк шығаратын зауыт пайдалануға беріледі", – деп толықтырды әкім.

Нәтижесінде 92 жаңа жұмыс орны құрылатын болады.

Бұған дейін Қазақстанда демалыс пен мереке күндеріндегі жұмыс үшін жалақы қалай есептелетіндігін жазғанбыз.

