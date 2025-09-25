#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
542.8
637.84
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
542.8
637.84
6.49
Оқиғалар

1414-тен келген код пен жалған кредит: Ақтөбеде азамат қомақты қаржысынан айырылды

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 15:47 Фото: freepik
Ақтөбеде ер адам телефон алаяқтарының құрбаны болып, 2 миллион теңгеден астам қаражатынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz. Бұл туралы 2025 жылғы 25 қыркүйекте Ақтөбе облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Полицияның айтуынша, алдымен бейтаныс адамдар өзін "Энергожүйе" компаниясының қызметкерлері ретінде таныстырып, жоспарлы есептегішті ауыстыру сылтауымен азаматтан 1414 нөмірінен келген СМС-кодты айтуын сұраған. Сенгіш тұрғын олардың талабын орындап, алаяқтарға алданғанын білмей қалған.

Біршама уақыттан кейін оған өзін банк қызметкерімін деп таныстырған тағы бір қоңырау түскен. Алаяқ азаматтың атына несие рәсімделіп жатқанын айтып, қылмыстың алдын алу үшін "айна" кредит алып, ақшаны "қауіпсіз шотқа" аударуды талап еткен. Зиянкеске сенген тұрғын онлайн-заем рәсімдеп, көрсетілген реквизиттерге қаржысын жіберген.

Кейін ол алаяқтардың арбауына түскенін түсініп, полицияға жүгінді. Келтірілген шығын – 2 млн теңгеден астам.

Полиция ескертеді:

  • Ешқашан бөгде адамдарға 1414-тен немесе банктерден келген СМС-кодтарды айтпаңыз.
  • Мемлекеттік орган, банк немесе коммуналдық қызмет ешқашан мұндай деректерді телефон арқылы сұрамайды.
  • Ешбір банк пен құқық қорғау органы сізден кредит рәсімдеуді немесе ақшаны "қауіпсіз шотқа" аударуды талап етпейді.
  • Күдікті қоңырау түссе, сөйлесуді дереу тоқтатып, ұйымның немесе банктің ресми байланыс нөміріне хабарласыңыз.

"Егер сіз немесе жақындарыңыз алаяқтықтың құрбаны болсаңыздар, дереу полицияға немесе 102 нөміріне хабарласыңыздар. Қырағы болыңыздар! Бұл схемалар туралы жасы үлкен туыстарыңызға айтыңыздар – бірге ғана алаяқтарға қарсы тұра аламыз", – деп үн қатты полиция.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алаяқтың құрығына түспеу үшін не істеу керек - полиция кеңесі
15:43, 20 тамыз 2025
Алаяқтың құрығына түспеу үшін не істеу керек - полиция кеңесі
Қазақстандық әйел үйін сатып, такси жүргізушісі арқылы алаяқтарға ақша аударған
16:37, 18 шілде 2025
Қазақстандық әйел үйін сатып, такси жүргізушісі арқылы алаяқтарға ақша аударған
Астанада алапат өрт болды: кадрлар, өрт аумағы және ТЖМ түсіндірмесі
16:43, Бүгін
Астанада алапат өрт болды: кадрлар, өрт аумағы және ТЖМ түсіндірмесі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: