Оқиғалар

Таразда 9-сыныпта оқитын қыз өз бөлмесінде асылып қалды

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 10:35 Фото: polisia.kz
Таразда мектеп оқушысы өзіне қол жұмсады. 9-сыныпта оқитын қыз өзінің бөлмесінде асылып қалған. Оның өлі денесін анасы бірінші байқапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK ақпаратына сүйенсек, 15 жастағы оқушы қаладағы №26 мектеп-гимназияда оқыған. Марқұмның тәртібіне ешқандай шағым болған жоқ дейді ұстаздары. Тіпті сабақ үлгерімі мен өзге балалармен қарым-қатынасы да жақсы болған. Сондықтан оқушының өмірден баз кешуіне не жағдай әсер еткені жұмбақ.

Қайғылы оқиғаның анық-қанығын тергеушілер анықтап жатыр. Білім басқармасы жанынан психологиялық қолдау тобы құрылып, қара жамылған отбасыға жан-жақты көмек көрсетуде.

"23 қыркүйек күні Абай атындағы мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін терең оқытатын мектеп-гимназияның 9-сынып оқушысы үйінде өзіне қол жұмсағаны анықталды. Облыстық психологиялық қолдау орталығынан жұмысшы тобы құрылды". Жамбыл облысы білім басқармасының баспасөз қызметі

Айта кетейік, Жамбыл облысында соңғы екі айда жеті жеткіншек өз-өзіне қол жұмсап бақилық болып отыр.

Бұған дейін Алматыда жол апатынан электровелосипед мінген ер адам көз жұмғанын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
