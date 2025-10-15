Алматы облысында бір топ оқушы 7-сыныпта оқитын қызды қорлап, видео түсірген
Видеодағы оқиға Қарғалыда қыркүйекте болғанымен, енді ғана әшкере болған. Балалар азғын тірліктерін сабақтан тыс уақытта, жеке үйдің ауласында жүзеге асырған. Бесеуі бір мектепте, қалғаны сол ауылдағы өзге білім ордаларында оқиды. Ал оқиғаның мән-жайы тек анайы бейнежазба тараған соң ғана белгілі болып отыр. Оқушылар арасында тараған видео ата-аналарға да жеткен. Топтасқан тентектер өздерінің анайы әрекеттерін бейнежазбаға түсіріп, оны бөгде адамдарға таратқан. Полиция аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғап, тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды КТК телеарнасы.
"Қызды шешіндіріп, бүкіл жерін түсіріп, сол кісіге жіберген. Біз қорқамыз, ертең, Құдай сақтасын, біздің баламызға солай істесе, не істейміз? Біз ол балаларды бұл мектептен шығарып тастасын деп отырмыз. Басқа ешнәрсе сұрамаймыз. Балаларымызбен бір сыныпта оқымасын, тіпті бұл ауылда тұрмасын деп талап етудеміз". Бибігүл Бегіленова, ата-ана
Ата-аналардың айтуынша, сұмдық жайтқа қатысы бар жасөспірімдердің бірі видеоны әлдекімге ақшаға сатқан көрінеді. Ал түскен қаражатты түрлі мерекені сылтауратып, сыныптастарының есепшотына аудартқан. Қазір бұл ақпараттың рас-өтірігін полиция анықтап жатыр.
"13 қазанда маған бір ата-ана видео көрсетті. Оны көрген сәтте жағдайдың өте ауыр екенін түсіндім. Дереу оған қатысушылар мен олардың ата-аналарын шақырып, полицияға хабар бердім. Қазір оқушылардан тергеушілер жауап алып жатыр. Кейбір ата-ана оларды сабақтан шеттетіп, онлайн форматқа көшіруді сұраған. Бұл мәселе де қаралып жатыр". Гүлзат Сераждинова, №3 орта мектеп директоры
Қазір жәбір көрген қыз қамқоршысымен бірге Қонаев қаласында. Оған арнайы мамандар мен психологтар көмек көрсетуде. Ал күдіктілерге қатысты қылмыстық іс қозғалған.
"ҚР ҚК 124-бабының 1-бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті іс-шаралар жүргізілуде. Оқушылармен жеке профилактикалық және түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Облыстық психологиялық қолдау орталығының мамандары зардап шеккен жасөспірімге көмек көрсетуде. Ата-аналар жәбір көрген қыздың қамқоршысын бұл мәртебеден айыруды сұрайды. Айтуларынша, ақыл-есінде ауытқуы бар 12 жастағы бүлдіршін үнемі қараусыз қалатын көрінеді". Алматы облысының полиция департаменті
