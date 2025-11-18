#Халық заңгері
Оқиғалар

"Әңгімелесуге шақырған": Алматы облысында оқушы қаза тапты

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 13:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы облысында 14 жастағы жеткіншек қаза болды. Әкесінің айтуынша, бір топ жасөспірім Алиханды әдейі дүкеннің артындағы, бейнебақылау камерасы жоқ тасалау жерде соққыға жыққан. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

31 арна ақпарына сүйенсек, қайғылы оқиға 2025 жылғы 13 қарашада болған.

Әкесінің айтуынша, бір топ жасөспірім Алиханды әдейі дүкеннің артындағы, бейнебақылау камерасы жоқ тасалау жерде соққыға жыққан. Жақындары оқиға орнына жеткенде ұлдарының ес-түссіз жатқанын көрген. Ал денесі мен топыраққа тамған қан ізін балалар жуып, тазалап тастаған дейді.

Марқұмның жақындары алғашында Әлихан өздігінен құлап қалды дегенге сендік дейді. Алайда бір күннен кейін жасөспірімнің жағы ісіп, көгере бастаған. Дәрігерлер де соққының іздері бар екенін айтыпты. Құқық қорғау органдарына шағым түсірмек болғанда жанына жасөспірімдердің бірінің анасы келіп, "ұлы абайсызда ұрып жібергенін айтып" кешірім сұраған. Тіпті істі өзара шешуді ұсыныпты. Дегенмен қазір күдікті қамауға алынып, іспен полиция айналысып жатыр.

"Талғар ауданының кәмелетке толмаған тұрғынының өліміне әкеп соққан дене жарақаттарын келтіру фактісі бойынша полиция қызметкерлері қылмыстық іс тіркеді. Күдікті – кәмелетке толмаған жасөспірім оқиға ізі суымай ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды",- деді Алматы облысы полиция департаментінің бөлім басшысы Ернар Сайділдин.

Өмірінің жалғасын жоғалтқан әке ұлының өліміне қатыстылар жазадан құтылып кете ме деп қорқады. Сөзінше, кінәлі тарап істі бұрмалап, Әлиханның өзін кінәлі еткісі келеді. Дегенмен әділдік орнаса екен деп тілейді.

"Бұл небәрі 14 жастағы Әлиханның жарық дүниедегі соңғы сәті. Оқушының өзімен шамалас балалармен қол алысып, амандасып жатқан мына жазбада көңілге күдік тудыратындай жайт жоқ. Кеш қарая көше бойлап кетіп бара жатқан жігіттер арасында кикілжің де байқалмайды. Бірақ дәл осы кездесуден кейін жеткіншектің ес-түссіз жатқан денесі табылады",-деп жазды басылым.

Бұған дейін Түркістан облысында болған өрттен 12 адам қаза тапқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
