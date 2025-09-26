#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Оқиғалар

Ақмола облысында жол апатынан 11 жастағы қыз көз жұмып, жеті адам зардап шекті

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 10:53 Фото: primeminister.kz
Ақмола облысының Атбасар ауданында ірі жол апатынан 11 жастағы қыз көз жұмып, жеті адам зардап шекті. Ауыр жарақат алған екі бала төтенше жағдайлар министрлігінің тікұшағымен дереу Көкшетаудағы облыстық балалар ауруханасына жеткізілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK телеарнасының мәліметіне сүйенсек, жол апатынан жарақаттанған екі жасар сәбидің жағдайы әлі де ауыр. Ал тоғыз жастағы екінші бала 25 қыркүйекте травматология бөлімшесіне ауыстырылды. Зардап шеккен тағы бір бала мен екі көліктің жүргізушісі Атбасарда ем-дом қабылдап жатыр.

"2016 және 2023 жылғы екі ер бала жеткізілді, жағдайы ауыр. 2016 жылғы баланың диагнозы жабық бас жарақаты, миы шайқалған. 2023 жылғы баланың диагнозы – бас жабық жарақаты. Миының шайқалған, жағдайы орташа ауыр. Төменгі жақ сүйегі сынған, тілі жақаттанған. Ем-шаралар жасалынып жатыр".Маржан Махашева, Ақмола облысы балалар ауруханасының дәрігері: 

Айта кетейік, жол апаты 23 қыркүйекте Атбасар-Қима трассасында болған. Volkswagen мен Lada көліктері соқтығысып, қос машинадағы жолаушылар ауыр жарақат алды. Ал Volkswagen жүргізушісінің 11 жастағы қызы оқиға орнында көз жұмған.

Бұған дейін Алматыда жол апатынан электровелосипед мінген ер адам көз жұмғанын жазған болатынбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтөбедегі демалыс орнында зардап шеккендердің жағдайы қалай
16:45, 29 қаңтар 2023
Ақтөбедегі демалыс орнында зардап шеккендердің жағдайы қалай
Бес адам көз жұмды. Маңғыстау облысында ауыр жол апаты орын алды
18:45, 16 қыркүйек 2021
Бес адам көз жұмды. Маңғыстау облысында ауыр жол апаты орын алды
Таразда 9-сыныпта оқитын қыз өз бөлмесінде асылып қалды
10:35, Бүгін
Таразда 9-сыныпта оқитын қыз өз бөлмесінде асылып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: