#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
541.68
636.26
6.48
Оқиғалар

Тоқаев Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті

Тоқаев Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 16:46 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 26 қыркүйек күні Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда мәліметінен белгілі болды.

"Мемлекеттер басшылары Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық стратегиялық серіктестік және одақтастық рухында дәйекті түрде дамып келе жатқанын атап өтіп, екіжақты байланыстардың қазіргі жай-күйі мен перспективасын талқылады". Ақорда

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин сауда-экономикалық, соның ішінде энергетика, өнеркәсіп және көлік салалары бойынша бұған дейін қол жеткізілген уағдаластықтардың жүзеге асырылуын қарастырды. Мәдени-гуманитарлық байланыстардың нығайып келе жатқанына мән берілді.

"Әңгімелесуде Қазақстан Президентінің Ресей Федерациясына жасайтын мемлекеттік сапарына дайындық барысына ерекше назар аударылды",- делінген ақпаратта.

Сондай-ақ тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібінің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты.

Бұған дейін Президент АЭС құрылысына қатысты келіссөздерде еліміздің мүддесін ескеру қажет екенін айтқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды
17:34, Бүгін
Тоқаев Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды
Президент жаппай цифрландыруға көшудің пайдасына тоқталды
16:07, Бүгін
Президент жаппай цифрландыруға көшудің пайдасына тоқталды
Мемлекет басшысы жаһандық климаттық бастамалар туралы: Бұл кең ауқымды алаяқтыққа ұқсайды
15:50, Бүгін
Мемлекет басшысы жаһандық климаттық бастамалар туралы: Бұл кең ауқымды алаяқтыққа ұқсайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: