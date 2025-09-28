#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Оқиғалар

Желідегі видео: Жетісу облысында мектеп асханасындағы масқара жайтқа қатысты түсініктеме берілді

Асхана, мектеп, самса, құрт, Жетісу облысы, түсініктеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2025 11:58 Сурет: Zakon.kz
27 қыркүйекте Көксу аудандық білім бөлімінің басшысы Қуат Күзбаев мектеп асханасындағы құрттаған самса оқиғасына қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желіде құрттаған самсаның видеосы тарады. Оның сипаттамасында бұл Көксу ауданы, Балпық би ауылындағы Медеубай Құрманов атындағы №2 мектеп асханасы екені көрсетілген. Видео астына пікір қалдырушылар бұл видеоны оқушылардың өзі түсіргенін жазған.

Аталған видео желіде тез тарап, қоғамның ашуын туғызды. Бұл жайтты Көксу аудандық білім бөлімі де назардан тыс қалдыра алмады. Видео астындағы жазбаларда аталған оқиғаның қазақстандық мектеппен байланысы жоқтығы айтылғанымен, аудандық білім бөлімі бұл фактіні тексеретіндерін растады.

Жүргізіліп жатқан жұмыстар бойынша бөлім басшысы Қуат Күзбаев түсініктеме берді.

"Қазіргі уақытта желіде көрсетілген факт бойынша мектеп ата-аналар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Бақылау іс-шараларын өткізу үшін білім бөлімі ауданның санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасына хат жолдады. Бақылау іс- шараларының қорытындысы бойынша мектеп асханасын жалға алушыға қатысты ҚР Заңына сәйкес шаралар қабылданады", - деді Қуат Күзбаев.

Аудандық білім бөлімінің басшысы жүргізілген тексеру қорытындысы кейін қосымша ақпарат ұсынатынын да айта кетті. 

Бұған дейін қазақстандық мектептерде стоматологиялық кабинеттер ашыла бастағанын жазғанбыз.  

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алты жыл ілгерілеу: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері жарияланды
09:15, 17 наурыз 2025
Алты жыл ілгерілеу: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері жарияланды
Бірлік пен жасампаздық жылы: Мемлекет басшысының 2024 жылғы қызметінің нәтижелері туралы мақала шықты
10:50, 27 желтоқсан 2024
Бірлік пен жасампаздық жылы: Мемлекет басшысының 2024 жылғы қызметінің нәтижелері туралы мақала шықты
Президенттің балаларға қатысты тапсырмасы қалай орындалып жатыр – Үкімет есебі
15:53, 01 маусым 2024
Президенттің балаларға қатысты тапсырмасы қалай орындалып жатыр – Үкімет есебі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: