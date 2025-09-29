#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Оқиғалар

Көкшетауда өрт кезінде 30-ға жуық адам құтқарылды

Көкшетауда өрт кезінде 30-ға жуық адам құтқарылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 09:51 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
28 қыркүйекте кешке Көкшетау қаласының Назарбаев даңғылындағы бес қабатты тұрғын үйде өрт шықты. Қызыл жалын 4-қабаттағы балконда басталып, кейін жоғарыдағы 5-қабаттың балконына тараған, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ мәліметіне сүйенсек, жоғарғы қабаттарға су беру үшін өрт сөндірушілер автосатыны қолданды, бұл өртті сырттан тиімді сөндіруге мүмкіндік берді.

"Өрт сөндірушілер түтін аймағынан баспалдақ маршымен 28 адамды, оның ішінде 8 баланы эвакуациялады. Зардап шеккендер жоқ",- делінген ақпаратта.

Сондай-ақ, араға бірнеше сағат салып қалада тағы бір оқыс оқиға болды. Онда Көкшетаудағы Әуезов көшесінде жеке тұрғын үйдің шатырының жануы орын алды.

Өрт сөндіру қызметінің жедел әрекеттерінің арқасында өрт қысқа мерзімде толық сөндірілді. Жалынның көрші ғимараттарға таралуына жол берілмеген.

Бұған дейін Оралда бес ересек адам мен бір нәресте бұзылған жеделсаты ішінде қалып кеткенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шіркеудегі атыс пен өрт: АҚШ-та Мормон басшысы қайтыс болғаннан кейін жаға ұстатар оқиға болды
10:13, Бүгін
Шіркеудегі атыс пен өрт: АҚШ-та Мормон басшысы қайтыс болғаннан кейін жаға ұстатар оқиға болды
Төтенше жағдайлар министрлігі биыл 30 жылдығын атап өтеді
11:15, 28 қыркүйек 2025
Төтенше жағдайлар министрлігі биыл 30 жылдығын атап өтеді
Астанада LRT сынақ режимінде іске қосылды
09:56, 28 қыркүйек 2025
Астанада LRT сынақ режимінде іске қосылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: