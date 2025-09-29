#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Оқиғалар

Түркістан облысында пәтер ұрыларының тобы ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 11:32 Фото: Zakon.kz
ІІМ бөтеннің мүлкін ұрлауға, оның ішінде пәтер ұрлығына қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты жүйелі түрде жүргізіп келеді.

25 қыркүйекте Түркістан облысында криминалдық полиция қылмыстық топты ұстады. Олар алты ай бойы пәтер ұрлығымен айналысқан.

Күдіктілер пәтерге пластикалық терезелерді бұзып ашу арқылы кірген. Алтын бұйымдар, ақша және басқа да құнды заттарды ұрлаған. Жалпы келтірілген шығын 39 млн теңгеден асады.

"Күдіктілер қамауға алынды. Тергеу жүргізілуде", – деді ІІМ криминалдық полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Жандос Батырбеков.

Тұрғын үйді ұрлықтан қорғау үшін ІІМ есіктерді күшейтіп, күзет жабдықтарын қою сияқты шаралар қабылдауды ұсынады.

Қолда бар ақша жинақтары, зергерлік бұйымдар мен оларды сақтау орындары туралы ақпаратты әлеуметтік желілерде жарияламауға кеңес береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында полицейлер заңсыз көші-қон арнасын әшкереледі
09:31, 18 қыркүйек 2025
Түркістан облысында полицейлер заңсыз көші-қон арнасын әшкереледі
Ақмола облысында мәслихат басшысы мен оның отбасына қарақшылық шабуыл жасағандар ұсталды
17:57, 25 шілде 2025
Ақмола облысында мәслихат басшысы мен оның отбасына қарақшылық шабуыл жасағандар ұсталды
Қайта-қайта ұрлық жасаған: Алматыда төрт адамнан тұратын топ қолға түсті
17:53, 02 мамыр 2025
Қайта-қайта ұрлық жасаған: Алматыда төрт адамнан тұратын топ қолға түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: