Оқиғалар

Мал ұрлығына қарсы операция: полиция төрт қылмыстық топтың жолын кесті

ІІМ мал ұрлығына қарсы күресті жүйелі түрде жүргізіп, бұл бағыттағы профилактикалық және жедел іс-шараларды тұрақты түрде жүзеге асыруда, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 15:21 Сурет: ҚР ІІМ
ІІМ мал ұрлығына қарсы күресті жүйелі түрде жүргізіп, бұл бағыттағы профилактикалық және жедел іс-шараларды тұрақты түрде жүзеге асыруда.

Қараша айында Алматы, Батыс Қазақстан және Ұлытау облыстарында криминалдық полиция қызметкерлерінің мақсатты іс-шараларының нәтижесінде мал ұрлығына қатысы бар төрт қылмыстық топтың жолы кесілді.

Күдіктілер қараусыз жайылымда жүрген малды бақылап, түнгі уақытта таулы жерлерге айдап, сойып, кейіннен республиканың ірі қалаларының базарларында сатқан.

Күдіктілерден 50-ден астам ұрланған мал басы тәркіленді, қылмыскерлер қамауға алынды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қызылорда облысында полиция 7 мал ұрлығын анықтады
16:53, 01 сәуір 2025
Қызылорда облысында полиция 7 мал ұрлығын анықтады
ІІМ үш күнде мал ұрыларының 12 қылмыстық тобын құрықтады
09:59, 27 ақпан 2024
ІІМ үш күнде мал ұрыларының 12 қылмыстық тобын құрықтады
Түркістан облысында пәтер ұрыларының тобы ұсталды
11:32, 29 қыркүйек 2025
Түркістан облысында пәтер ұрыларының тобы ұсталды
