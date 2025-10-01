#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Оқиғалар

Алматы облысында 58 келіден астам марихуана тәркіленді

Алматы облысында &quot;Қарасора-2025&quot; жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полицейлер Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерімен бірлесіп, есірткінің ірі заңсыз тасымал арнасын анықтады., сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 09:03 Сурет: ҚР ІІМ
Алматы облысында "Қарасора-2025" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полицейлер Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерімен бірлесіп, есірткінің ірі заңсыз тасымал арнасын анықтады.

"Алматы – Бішкек" автожолының 58-шақырымында облыстық полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы Жамбыл ауданы полиция басқармасының және патрульдік полиция батальонының күшімен Toyota Camry автокөлігі тоқтатылды.

Көлікті тексеру кезінде жүксалғышынан қара полиэтилен қаптарға оралған үш полимер қап табылды. Оның ішінен ерекше иісі бар жасыл түсті өсімдік тектес зат шықты.

Сараптама қорытындысы бойынша бұл – кептірілген марихуана екені анықталды. Тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 58 келі 560 граммды құрады.

Аталған дерек бойынша есірткі заттарын заңсыз сатып алу, сақтау және тасымалдау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. 55 жастағы күдіктіге бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу санкцияланып, ол уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Құқық қорғаушылардың айтуынша, есірткіні заңсыз сақтау, тасымалдау және тарату ауыр қылмыс болып саналады және қатаң қылмыстық жауапкершілікке әкеледі.

Есірткі қылмысына қарсы күрес – полиция қызметінің басты бағыттарының бірі, сондықтан мұндай деректерге тосқауыл әрдайым қатаң қойылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада қызметтік иттің көмегімен жүргізушіден есірткі табылды
15:06, 17 қыркүйек 2025
Астанада қызметтік иттің көмегімен жүргізушіден есірткі табылды
Қарағанды облысында ірі көлемдегі қарасора алқабы анықталды
13:23, 16 қыркүйек 2025
Қарағанды облысында ірі көлемдегі қарасора алқабы анықталды
Алматыда полицейлер 24 келіден астам қарасораны тәркіледі
10:42, 10 қыркүйек 2025
Алматыда полицейлер 24 келіден астам қарасораны тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: