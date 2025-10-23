#Қазақстан
Оқиғалар

Жамбыл облысында ірі көлемде марихуана тасымалдаған күдіктілер ұсталды

&quot;Қарасора&quot; жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің және Жамбыл облысының полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі заттарын заңсыз тасымалдаған күдікті адамдар тобын ұстады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 12:15 Сурет: ҚР ІІМ
"Қарасора" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің және Жамбыл облысының полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері есірткі заттарын заңсыз тасымалдаған күдікті адамдар тобын ұстады.

Жедел ақпарат бойынша Тараз қаласына кірген Audi-80 көлігі тоқтатылды, көлікте төрт жергілікті тұрғын болған.

Құқық қорғау қызметкерлері көліктің багажынан 4 қап кептірілмеген марихуана тапты. Алынған есірткі заттарының жалпы салмағы 24 келіден астам. Алдын ала алынған мәліметтерге сүйенсек, марихуана Тұрар Рысқұлов ауданының құмды аймағында дайындалған.

Осы факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296-бабы 4-бөлігі бойынша тергеу амалдары басталды.

Қазіргі уақытта көліктегі екі жолаушы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қалған күдіктілерге қатысты қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.

Күдіктілерді ұстау іс-шарасына Жамбыл облысы прокуратурасы қатысқан. Құқық қорғау органдары облыс аумағында есірткінің заңсыз айналымын анықтау және тоқтату бойынша белсенді жұмыстар жүргізуде.

Павлодар облысында есірткі және алкогольдік мас күйінде көлік жүргізген азамат ұсталды
12:55, Бүгін
Павлодар облысында есірткі және алкогольдік мас күйінде көлік жүргізген азамат ұсталды
Жамбыл облысында полицейлер ер адамнан 32 келі марихуана тәркіледі
17:43, 19 тамыз 2025
Жамбыл облысында полицейлер ер адамнан 32 келі марихуана тәркіледі
Алматы облысында полиция ер адамнан 13 келіден астам марихуана тәркіледі
14:16, 15 қыркүйек 2025
Алматы облысында полиция ер адамнан 13 келіден астам марихуана тәркіледі
