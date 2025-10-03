#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
546.96
642.73
6.7
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Шетелдік ЖОО-дан ҰҚК әскери қызметкерлерін шығару қағидаларына түзету енгізілді

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 10:45 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2025 жылғы 29 қыркүйекте ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұйрығымен ҚР ҰҚК қызметкерлері мен әскери қызметшілерін әскери, арнаулы оқу орындарынан немесе шетелдік білім беру ұйымдарынан шығару қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ережеге сәйкес, халықаралық шарттар (контракттар) негізінде шетелдік білім беру ұйымдарынан оқудан шығарылған жағдайда, кадр бөлімшесі:

  • курсанттар (тыңдаушылар) үшін – жұмыстан босату және жеке құрам тізімінен шығару туралы бұйрық дайындайды;
  • магистранттар мен докторанттар үшін – оларды қызметтен босатып, жіберілген бөлімше басшысының қарауына беру туралы ұсынысты тиісті кадр бөлімшесіне жолдайды.

Шетелдік оқу орнынан шығарылғаннан кейін кадр бөлімшесі оқуға кеткен нақты шығындардың жиынтық есебін дайындайды.

Шетелдік ЖОО-дан немесе әскери оқу орындарынан шығарылған, сондай-ақ контракт жасаудан бас тартқан, бірақ белгіленген мерзімдегі әскери қызметін өтемегендер жергілікті әскери басқару органдарына шақыру есебіне қойылып, жалпы тәртіппен әскери қызметке жіберіледі.

Әскери оқу орындарының кадр бөлімшелері оқудан шығарылғаны туралы ақпаратты бұйрық шыққан күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ҰҚК кадрлар департаментіне хабарлайды.

Бұйрық 2025 жылғы 13 қазанда күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
