ҰҚК қызметкерлерінің зейнетақы төлемдері мен жәрдемақыларына өзгерістер енгізілді
ҚР ҰҚК төрағасының міндетін атқарушының 2025 жылғы 16 қазандағы бұйрығымен ҰҚК қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін, жерлеуге арналған біржолғы төлемдер мен жәрдемақыларды тағайындау тәртібі туралы нұсқаулыққа өзгерістер енгізілді.
Атап айтқанда, нұсқаулықта ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау, сондай-ақ жерлеуге арналған біржолғы төлемдер мен қайтыс болған зейнеткердің отбасына берілетін жәрдемақыларды есептеу тәртібі егжей-тегжейлі көрсетілгені нақтыланады.
Сонымен қатар, құжатта зейнетақыға шығу үшін еңбек сіңірген жылдарды есептеу парағы екі данада толтырылып, оның біреуі өтініш берушінің жеке ісіне тіркелетіні көрсетілген.
Бұйрық 2025 жылғы 31 қазаннан бастап күшіне енеді.
