Күш құрылымдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерге зейнетақы төлемдері: өзгерістер енгізілді
Мәселен, медициналық лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден және 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл және алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда оларға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне жеңілдіктерді сақтау қағидаларының қаулысында:
Қағидалар әлеуметтік кодекске сәйкес әзірленді және ішкі істер органдарында медициналық лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден және 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары кемінде 12 жыл және алты ай үздіксіз әскери қызмет, арнаулы әскери қызмет атқарған адамдарға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне арналған жеңілдіктерді сақтау тәртібін айқындайды мемлекеттік және құқық қорғау органдарында, азаматтық қорғау органдарында, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте, олар медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде орналасқан.
Медициналық лауазымдары қысқартылған адамдарға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері жалпы еңбек өтілі 25 және одан да көп жыл болған кезде тағайындалады, оның ішінде кемінде 12 жыл және алты айды үздіксіз әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарында, азаматтық қорғау органдарында, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте қызмет ету және штаттарды қысқарту бойынша не штаттарды қысқарту салдарынан жұмыстан босату құрайды белгіленген арнаулы атақ бойынша құқық қорғау қызметіндегі жағдайдың шекті жасына сәйкес келетін жасқа жеткенде.
Бұдан басқа, әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, азаматтық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім кию құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға және ішкі істер органдарында медициналық лауазымдары қысқартылған адамдарға еңбек сіңірген жылдарын есептеу қағидаларында 2022 жылғы 1 шілдеден бастап және 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап лауазымын қысқарту кезінде кемінде 12 жыл және алты ай үздіксіз әскери қызмет атқарған ҚР істері, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарында, азаматтық қорғау органдарында, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте, олар тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде орналасқан медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, еңбек сіңірген жылдарына еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін оның ішінде есептелетіні көрсетіледі:
- прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеп-тексеру қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі, оның ішінде бұрынғы КСРО-ның және ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің, бұрынғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитетіндегі және қаржы полициясындағы (салық полициясындағы (милициясындағы) (оның ішінде тағылымдамашы лауазымдарындағы) қызмет – лауазымға тағайындалған күннен бастап;
- құқық қорғау органдарының, азаматтық қорғау органдарының білім беру ұйымдарын аяқтаған және адамды құқық қорғау органында, азаматтық қорғау органында лауазымға тағайындаған жағдайда оларда бастапқы кәсіби даярлықтан өту уақыты;
- әскери қызметте немесе арнаулы мемлекеттік органдарда, прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеп-тексеру қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдарында, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте және бұрынғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитетінде және қаржы полициясында (салық полициясында (милициясында) қызметте қалдыра отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі жіберген жағдайда өкілдік және атқарушы органдарда, ведомстволарда, мекемелерде және ұйымдарда жұмыс істеген уақыт;
- Қарулы Күштерге, арнаулы мемлекеттік органдарға, прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеп-тексеру қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдарына, мемлекеттік фельдъегерлік қызметке, сондай-ақ бұрынғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитетіне және қаржы полициясына (салық полициясына (милициясына) қызметке ауысқан жағдайда сот органдарында судья лауазымдарында жұмыс істеген уақыт;
- әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік органдар, прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеп-тексеру қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің тұтқында, қоршауда және арнайы тексеруде болған уақыты, егер тұтқынға ерікті түрде берілмесе және көрсетілген адамдар тұтқында болған кезде Отанына қарсы қылмыс жасамаса;
- негізсіз қылмыстық жауаптылыққа тартылған, негізсіз қуғын-сүргінге ұшыраған, мәжбүрлеп көшірілген және кейіннен ақталған әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік органдар, прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет, бұрынғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитеті және қаржы полициясы (салық полициясы (милициясы) қызметкерлерінің қамауда болған уақыты, бас бостандығынан айыру органдарында жазасын өтеген және жер аударуда болған уақыты;
- Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарындағы медициналық лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден және 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік органдардағы және құқық қорғау органдарындағы, азаматтық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл және алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторы мен мекемесінде орналасқан медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, осындай адамдардың қызметі есептеледі.
Сондай-ақ, Қызметте болудың шекті жасына жеткенге дейін қызметтен негізсіз шығарылған, ал кейіннен денсаулық жағдайы бойынша қызметке шектеу болмағаннан кейін Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының, Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің, Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі директорының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті төрағасының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы төрағасының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі бастығының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы төрағасының, Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) (Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттігі, Салық полициясы (милициясы) комитеті) төрағасының, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің, Қазақстан Республикасы Әділет министрінің және Қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құралымдары лауазымды адамдарының, сондай-ақ Мемлекеттік тергеу комитеті төрағасының шешімі бойынша заңсыз шығарылған деп танылуына байланысты қызметіне қайта тағайындалған Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың келісімшарт бойынша әскери қызметшілерінің, арнаулы мемлекеттік органдар, прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет, бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті және қаржы полициясы (салық полициясы (милициясы) қызметкерлерінің еңбек сіңірген жылдарын айқындау кезінде еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдарына олар жұмыс істемеген қызметтегі үзіліс уақыты есептеледі.
Әскери қызметшілерге (мерзімді қызмет әскери қызметшілерінен басқа), арнаулы мемлекеттік органдардың, прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет, бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті және қаржы полициясы (салық полициясы (милициясы) қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға және Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарындағы медициналық лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден және 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік органдардағы және құқық қорғау органдарындағы, азаматтық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл және алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторы мен мекемесінде орналасқан медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, оларға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін жеңілдікті шарттарда еңбек сіңірген жылдарына есептеледі:
- негізсіз қылмыстық жауаптылыққа тартылған, негізсіз қуғын-сүргінге ұшыраған, мәжбүрлеп көшірілген және кейіннен ақталған әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік органдар, прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет, бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті және қаржы полициясы (салық полициясы (милициясы) қызметкерлерінің қамақта болған уақыты, бас бостандығынан айыру органдарында жазасын өтеген және жер аударуда болған уақыты;
- әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік органдар, прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің ұрыс қимылдары кезеңінде тұтқында болған уақыты, егер тұтқынға ерікті түрде берілмесе және осы адамдар тұтқында болған кезде Отанына қарсы қылмыс жасамаса;
- теңіз деңгейінен 2500 метр және одан да биік таулы жерде: әскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері үшін – 1976 жылғы 1 қаңтардан бастап; прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлері үшін – 1985 жылғы 1 мамырдан бастап;
- теңіз деңгейінен 1500 метр және одан да жоғары биік таулы жерде (2500 метр және одан да жоғары биік жердегі қызметтен басқа) мынадай мерзімде: әскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері үшін – 1973 жылғы 1 сәуірден бастап, прокуратура, ішкі істер, азаматтық қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлері үшін – 1985 жылғы 1 мамырдан бастап;
Азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің әскери немесе төтенше жағдайдың қолданылуы немесе терроризмге қарсы операция жүргізу кезеңінде немесе қарулы қақтығыс жағдайларында не табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланған жерде төтенше жағдайларды жою немесе өрттерді сөндіру жөніндегі міндеттерді орындауға тарту уақыты еңбек сiңiрген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау үшiн еңбек сiңiрген жылдарына және жеңiлдiкті шарттар бойынша қызметтің бір күні үш күн болып есептеледі.
Қаулы 2025 жылғы 25 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.