Ақмола облысында "Нұрлы жер" бағдарламасы аясында 150 млн теңгеден астам бюджет қаржысы жымқырылған
Тергеу материалдарына сәйкес, 2020 жылы "Құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі мен "НИКС Инжиниринг Групп ИВ" ЖШС арасында 500 миллион теңгеден астам сомаға құрылыс-монтаж жұмыстарына мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт жасалған.
Алайда мердігер ұйым құрылыс бөлімінің басшысының көмегімен үш жыл бойы іс жүзінде орындалмаған, көлемі мен құны негізсіз ұлғайтылған жалған қабылдау актілерін рәсімдеген.
Нәтижесінде мемлекетке 152 миллион теңге көлемінде материалдық шығын келтірілген.
Сот санкциясымен күдіктілердің жалпы құны 100 миллион теңгеден астам мүлкіне тыйым салынды. Мердігерге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.