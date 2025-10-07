Қызылорда облысында жасөспірім мүгедектігі бар баланы мазақ қылды
Қызылорда облысында мүгедек баланы мазақ қылған жасөспірім ұсталды. Полиция бұзақылық туралы іс қозғап, күдіктіні изоляторға қамады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мүгедектер арбасындағы баланы қорлау жайлы бейнежазба желіде жылдам тарап, көпшіліктің ашу-ызасын тудырды. Кадрларда жәбірленушінің анасы болжамды күдіктіге баласының күйіктен алған жарақаттарын көрсетпек болғаны бейнеленген.
КТК дерегіне сүйенсек, оқиғадан хабар алған полицейлер бірден қылмыстық іс қозғаған.
"Полиция бұзақылық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Кәмелетке толмаған күдікті ұсталып, тергеу изоляторына қамауға алынды. Қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайларын анықтау бойынша тергеу жүргізілуде. Қылмыстық істің тергеу барысын өз бақылауыма алдым". Қызылорда облысы ПД бастығы Серік Еркешов
Бұған дейін Көкшетауда бірнеше қылмыс қатар жүрген – екі адамды өз-өзіне қол жұмсауға итермелеу – іске үкім шыққанын жазған болатынбыз.
