Оқиғалар

Ақмола облысында жеке тұрғын үй жанында автокөлік өртеніп кетті

Өртке оранған көлік, өрт сөндірушілер, қызыл жалын, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 11:32 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2025 жылғы 7 қазанға қараған түні Ақмола облысы Есіл қаласында 6 шаршы метр аумақта жеңіл автокөлік қызыл жалынға оранды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт сөндірушілердің үйлесімді әрекеттерінің арқасында жалын тез арада жойылып, таралуына жол берілмеді.

"Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ, өрттің себебі анықталуда. ТЖД автокөліктегі өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауды сұрайды", – деп атап өтті құтқарушылар.

Бұған дейін Ақмола облысында "Нұрлы жер" бағдарламасы аясында 150 млн теңгеден астам бюджет қаржысы жымқырылғанын жазғанбыз.

