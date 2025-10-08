Шымкентте әйел автобус астына түсіп, көз жұмды
Шымкентте Жібек жолы көшесінде жаяу жүргінші әйел қоғамдық көліктің астына түсіп, мерт болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Отырар" телеарнасының ақпаратына сүйенсек, марқұм белгіленбеген жерден жолды кесіп өтпек болған.
"Ол алған жарақатынан оқиға орнында қайтыс болды",- делінген ақпаратта.
Шымкент ПД баспасөз қызметі оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.
"Қоғамдық көліктің қатысуымен болған жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған кешенді тергеу әрекеттері жүргізілуде",- деп мәлімдеді ведомство.
