Павлодарда биіктен секірмек болған әйел төтеншеліктерді аяғынан тік тұрғызды
Бүгін, 25 қазанда 112 пультіне Павлодар қаласы Торайғыров көшесінде орналасқан үйлердің бірінде үшінші қабаттың терезесінен секірмек болған әйел туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына шұғыл жеткен құтқарушылар арнайы жабдықты пневмо-секіру құрылғысын жедел орналастырды, осы уақытта басқа қызметкерлер төртінші қабатқа жедел көтерілді.
"Альпинистік жабдықтың көмегімен құтқарушылардың бірі үшінші қабатқа түсіп, құлаудың алдын алды. Азаматша дәрігерлерге тапсырылды. Құтқарушылардың жылдам және кәсіби әрекеттерінің арқасында қайғылы жағдай алдын алынды", делінген хабарламада.
