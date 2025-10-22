#Қазақстан
Оқиғалар

Алматыда кешқұрым уақытта Мақатаев көшесінде арнайы техника қаптап кетті

Арнайы техника, Алматы, өрт сөндірушілер, полиция, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 21:25 Сурет: Zakon.kz
2025 жылы 22 қазанда кешкі сағат 21-00 шамасында Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мақатаев көшесінде орналасқан бір қабатты әкімшілік ғимарат отқа оранды. ҚР ТЖМ баспасөз қызметі өрт сөндірушілердің оқиға орнына жоғары дабыл белгісімен аттанғанын растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Оқиға орнында жедел штаб құрылып, оқпанмен жұмыс істейтін 4 жауынгерлік звено ұйымдастырылды. Олар ғимарат шатыры аумағында өрт сөндіруде. Шұғыл өзара әрекет ету қызметтері де оқиға орнында. Жағдай бақылауда". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Арнайы техника, Алматы, өрт сөндірушілер, полиция, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 21:25

Сурет: Zakon.kz

Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

Сурет: Zakon.kz

Сол маңдағы тілшіміз оқиға орыны оқшауланып, қоршалғанын хабарлайды. Ашық от байқалмайды. Әр жерге қойылған полиция қызметкерлері оқиға орнына адамдарды өткізбеуде.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астанада жиһаз шығаратын цех өртенді
19:54, 13 наурыз 2025
Астанада жиһаз шығаратын цех өртенді
Алматыда дүкен өртеніп, қызыл жалын сол маңдағы қонақ үй мен банкті шарпи жаздады
11:04, 28 сәуір 2025
Алматыда дүкен өртеніп, қызыл жалын сол маңдағы қонақ үй мен банкті шарпи жаздады
Алматыда екіқабатты әкімшілік ғимарат өртенді
22:53, 25 сәуір 2025
Алматыда екіқабатты әкімшілік ғимарат өртенді
