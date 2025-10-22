#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
538.53
623.94
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
538.53
623.94
6.59
Оқиғалар

Алматыдағы әкімшілік ғимарат өртіне қатысты тың мәлімет жарияланды

Өрт, Алматы, әкімшілік ғимарат, Мақатаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 22:15 Сурет: Zakon.kz
22 қазанда Алмалы ауданындағы Мақатаев көшесінде орналасқан бір қабатты әкімшілік ғимарат отқа оранып, оқиға орнына өрт сөндірушілер жоғары дәрежедегі дабыл белгісімен аттанған болатын, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ ұсынған соңғы мәліметке сәйкес, қызыл жалын 150 шаршы метр аумақты қамтыған. Қазір өрт сөндірілді.

"Зардап шеккендер жоқ. Нақтыланған ақпарат бойынша әкімшілік ғимарат қойма ретінде пайдаланылған", делінген хабарламада.

Бұған дейін Алматыда кешқұрым уақытта Мақатаев көшесінде арнайы техника қаптап кеткені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда кешқұрым уақытта Мақатаев көшесінде арнайы техника қаптап кетті
21:25, Бүгін
Алматыда кешқұрым уақытта Мақатаев көшесінде арнайы техника қаптап кетті
Астанада жиһаз шығаратын цех өртенді
19:54, 13 наурыз 2025
Астанада жиһаз шығаратын цех өртенді
Алматыда екіқабатты әкімшілік ғимарат өртенді
22:53, 25 сәуір 2025
Алматыда екіқабатты әкімшілік ғимарат өртенді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: