#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Оқиғалар

Жамбыл облысында заңсыз айналымнан 8 тоннадан астам есірткі тәркіленді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 15:45 Фото: Zakon.kz
"Заң мен тәртіп" қағидаты негізінде Жамбыл облысында жыл басынан бері полицейлер 434 есірткі қылмысын анықтады. Бұл туралы полиция департаментінің бастығының бірінші орынбасары Мақсат Қанапяев хабарлады.

Заңсыз айналымнан 8 тонна 745 келі есірткі заты тәркіленді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 тонна 651 келіге көп. Шу алқабынан есірткінің тасымалына жол бермеу мақсатында Қарағанды, Алматы және Түркістан облыстарының бағытында мобильдік топтар құрылды.

Нәтижесінде 16 есірткі тасымалдау арнасына тосқауыл қойылып, 380 келіден астам марихуана мен 150 келі гашиш тәркіленді, 18 адам ұсталды. Трамадолды заңсыз сату фактісімен айналысқан 8 адамнан құралған ұйымдасқан топ әшкереленді. Сондай-ақ тәртіп сақшылары синтетикалық есірткімен күреске ерекше назар аударуда.

13 адам ұсталып, 9 келіден астам синтетикалық зат тәркіленді. Есірткі зертханасын ұйымдастырған Ресей Федерациясының екі азаматы ұсталып, 8 келіден астам мефедрон, екі тоннадан астам прекурсорлар мен арнайы құрал-жабдықтар табылды.

"Кибернадзор" ақпараттық жүйесі арқылы 2 458 сайт бұғатталды. "Антифрод" жүйесі арқылы 1 604 банк шоты бұғатталып, заңсыз 50,5 млн теңгенің аударымы тоқтатылды.

260-тан астам граффити жазба боялып, жойылды. Алдын алу шаралары аясында 62 мыңнан астам оқушыны қамтыған 815 профилактикалық іс-шара өткізілді.

1 маусымнан 30 қазанға дейін "Қарасора – 2025" жедел алдын алу іс-шарасы жүргізілуде. 6 399 гектар, яғни 3 870 тонна жабайы қарасора ору арқылы жойылды.

Бұл өткен жылғы көрсеткіштен үш есе көп. "Дәрмек" жедел іс-шарасының үш кезеңінде 3 қылмыстық және 68 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, 9 мыңнан астам трамадол ампуласы есепсіз айналымда болғаны белгілі болды. 33 897 тонна прекурсор және 6 мыңнан астам психотроптық және есірткі препараттары тәркіленді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
09:14, 07 қазан 2025
Шымкентте аса ірі көлемде синтетикалық есірткі тәркіленді
Биыл Павлодар облысында заңсыз айналымнан 400 келіден астам есірткі тәркіленді
17:02, 19 желтоқсан 2023
Биыл Павлодар облысында заңсыз айналымнан 400 келіден астам есірткі тәркіленді
Биыл Жамбыл облысында есірткі жарнамасы бар 225-тен астам граффити өшірілді
16:14, 09 шілде 2025
Биыл Жамбыл облысында есірткі жарнамасы бар 225-тен астам граффити өшірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: