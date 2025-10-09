#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Оқиғалар

Алматыда заңсыз салынған 100-ден аса нысан сүрілді

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 09:42 Фото: Zakon.kz
Алматыда соңғы үш жылда заңсыз салынған 100-ден аса нысан сүрілді. Қазір қалалық Әділет департаментінде 64 құрылыстың мәселесі қаралып жатыр, дейді әкімдік өкілдері. Заңсыз және рұқсатсыз құрылыстарға қарсы күрес күшейсе де, қыруар қаржысынан қағылған үлескерлер саны азаймай тұр.

"Qazaqstan TV" телеарнасының ақпаратынша, құрылысы аяқталып қалған тұрғын үй кешенінен пәтер алуға қомақты қаржы салып, артынан опық жегендердің саны көп. Бір мысалда, құрылыс компаниясы кепілде тұрған жерге заңсыз үй салып, кейін банк ол нысанды тартып алып, басқа мекемеге сатып жіберген.

Мұндай жағдайлар Алматыда жиі кездеседі. Әкімдік өкілдерінің айтуынша, соңғы жылдары заңсыз және рұқсатсыз құрылыстарға қарсы бақылау күшейген. Әсіресе таулы аймақтарда өз бетінше салынған нысандар жиі анықталады. Қазір сол өңірлерде 42 заңсыз құрылыс тіркелген: 16 нысан бұзылды, тағы 16 іс сотта, 7-еуі қаралып жатыр.

"Құқық бұзушылықтар анықталған жағдайда әкімшілік шара қолданып, Әкімшілік кодекске сәйкес ары қарай нұсқама береміз. Құқықбұзушылықты жою жөнінде. Құқықбұзушылық біз берген мерзімде жойылмаса, әрі қарай 244-бапты Азаматтық кодексті басшылыққа ала отырып, аталған нысан жөнінде сотқа талап-арыз жолдаймыз". Олжас Төлебаев, қалалық Қала құрылысын бақылау басқармасының басшысы:

Әкімдік заңсыз құрылыстарды ерте анықтау үшін арнайы WhatsApp желісін іске қосқан. Соңғы екі жылда орталыққа тұрғындардан 10 мыңнан аса шағым түскен. Десе де мұндай бақылау аздық етеді, дейді сала мамандары.

Сондықтан құрылысшылар жылжымайтын мүлік сатып аларда сала мамандарына жүгініп, нысанның құжаттары толық екеніне көз жеткізу қажет екенін айтады. Әйтпесе заңсыз құрылысқа ақша салып, сан соғып қалуыңыз мүмкін.

Бұған дейін Павлодарда кондитерлік цехта өрт шыққанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан бұзылды
16:50, 06 қазан 2025
Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан бұзылды
Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан сүріліп жатыр
17:39, 14 наурыз 2024
Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан сүріліп жатыр
Алматыда заңсыз салынған көлік жуу орыны сүрілді
17:58, 17 наурыз 2025
Алматыда заңсыз салынған көлік жуу орыны сүрілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: