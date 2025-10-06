Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан бұзылды
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Жоспардан тыс тексеріс нәтижесінде Абылай хан даңғылы, 64 мекенжайындағы тұрғын емес нысанға қосымша салынған құрылыстың заңсыз тұрғызылғаны анықталды.
Бұл туралы Алматының қала құрылысын бақылау басқармасы хабарлады.
2025 жылы 25 мамырда нысан иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, материалдар Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына жолданды.
Аталған соттың 2025 жылы 3 маусымдағы шешімімен меншік иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл салынды және заңсыз салынған нысанды мәжбүрлі түрде бұзу міндеттелді.
Сот шешімін орындау мақсатында меншік иесі нысанды өзі бұзды.
