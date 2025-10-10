#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Шымкентте жедел жәрдем көлігі бетон араластырғышқа соғылып, медицина қызметкерлері зардап шекті

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 13:14 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 9 қазан күні таңертең Шымкент қаласында қызметтік жедел жәрдем көлігі жоғары жылдамдықпен келе жатып, бетон араластырғышқа соғылды. Медицина қызметкерлері зардап шекті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"КТК" телеарнасының мәліметінше, жедел жәрдем көлігі дабыл шамдарын жағып, сиренаны қосып, қиылысқа қарай келе жатқан. Дәл сол сәтте жолға бетон араластырғыш техникасы шығып кеткен.

Тіркелген видео жазбада жедел жәрдем жүргізушісі тежегішті басқан кезде дөңгелектерден түтін шыққаны анық көрінеді. Алайда соқтығысудан қашу мүмкін болмады – көлік бетон араластырғыштың сыртқа шығып тұрған науасына соғылған. Соққыдан жедел жәрдем көлігінің алдыңғы бөлігін зақымдалған.

Оқиға салдарынан жедел жәрдемдегі барлық медицина қызметкері жеңіл жарақат алған. Жүргізуші, дәрігер және фельдшер ауруханаға жеткізілгенімен, кейін үйлеріне жіберілген.

Қазіргі таңда полиция оқиғаның нақты себептерін анықтап, кімнің кінәлі екенін тексеріп жатыр.

Бұған дейін миллиард теңгеге салынған мектеп қаңырап бос тұрғанын жазғанбыз.

