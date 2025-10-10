Шымкентте жедел жәрдем көлігі бетон араластырғышқа соғылып, медицина қызметкерлері зардап шекті
"КТК" телеарнасының мәліметінше, жедел жәрдем көлігі дабыл шамдарын жағып, сиренаны қосып, қиылысқа қарай келе жатқан. Дәл сол сәтте жолға бетон араластырғыш техникасы шығып кеткен.
Тіркелген видео жазбада жедел жәрдем жүргізушісі тежегішті басқан кезде дөңгелектерден түтін шыққаны анық көрінеді. Алайда соқтығысудан қашу мүмкін болмады – көлік бетон араластырғыштың сыртқа шығып тұрған науасына соғылған. Соққыдан жедел жәрдем көлігінің алдыңғы бөлігін зақымдалған.
Оқиға салдарынан жедел жәрдемдегі барлық медицина қызметкері жеңіл жарақат алған. Жүргізуші, дәрігер және фельдшер ауруханаға жеткізілгенімен, кейін үйлеріне жіберілген.
Қазіргі таңда полиция оқиғаның нақты себептерін анықтап, кімнің кінәлі екенін тексеріп жатыр.
