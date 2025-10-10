#Қазақстан
Оқиғалар

Миллиард теңгеге салынған мектеп қаңырап бос тұр

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 12:15 Фото: Zakon.kz
Маңғыстау облысындағы Шетпе ауылында 7 жыл бұрын 1 миллиард теңгеге салынған мектеп қазіргі таңда бос тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Жетінші арна" ақпаратынша, жаңа оқу жылының басталуына небәрі 10 күн қалғанда мектептің ғимараты апатты жағдайда деп танылған. Енді оқушылар басқа мектептерге қатынап оқуға мәжбүр, алайда жол жүру олар үшін де, ата-аналар үшін де үлкен қиындық тудыруда.

Мәселе мынада: 1000 оқушыға бар болғаны 10 автобус бөлінген.

"Бір автобусқа шамамен 100 бала сәйкес келеді", – делінген репортажда.

Автобустардың саны жеткіліксіз болғандықтан, көп оқушылар көлікке сыймай, келесі рейсті күтулеріне тура келеді. Оның үстіне бұл автобустардың өзі ескі, дегенмен мердігер компания оларды жаңартып береміз деп уәде еткен.

Тұрғындар тілшілер арқылы наразылығын білдіріп, билікке шағымдарын жеткізбек.

Бұған дейін Қарағандыда мектеп жанында әйел адамның мүрдесі табылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
