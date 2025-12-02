Еліміздің қай өңірінде инфляция шарықтап тұр
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы деректері бойынша, 2025 жылғы 1 желтоқсандағы елдегі орташа инфляция көрсеткіші – 12,4%, бұл өткен жылғы динамикадан дәл 4%-ға жоғары.
2025 жылдың басты ерекшелігі – "қызыл аймақта" өнеркәсіптік секторы дамыған және логистика құны жоғары аймақтар орналасқаны. Мұнда барлығы қымбаттап жатыр – материалдардан бастап қызмет көрсетуге дейін.
2024 және 2025 жылдардағы инфляция
Қазіргі инфляция көшбасшылары:
- Ұлытау облысы: 14,0%
- Ақмола облысы: 13,8%
- Атырау облысы: 13,5%
- Солтүстік Қазақстан облысы: 13,4%
- Қарағанды облысы: 13,1%
Бір жыл бұрын инфляцияның логикасы мүлде басқа болды, көшбасшылар да басқа еді:
- Астана: 10,3%
- Солтүстік Қазақстан облысы: 9,4%
- Маңғыстау облысы: 9,4%
Бір қызығы, қазіргі көшбасшылар Ақмола және Ұлытау облыстары өткен жылы тізімнің ортасында болған – шамамен 6,9–8,8% деңгейінде.
Сондай-ақ, екі астанадағы инфляция айырмашылығына назар аудару керек. Астанада баға өсімі 12,9% құрады (республикалық деңгейден 0,5%-ға жоғары), ал Алматыда – 11,4% (республикалық деңгейден 1%-ға төмен).
Өткен жылы статистика елдік динамикадан жылдам ауытқитын екі аймақты бөліп көрсетті: Астана және Маңғыстау облысы. Бұл деректер аймақтық инфляцияға өту процесін көрсетті, яғни аймақтар бір сызық бойынша жүрмей, өздерінің инфляциялық профилін қалыптастырды. 2025 жылы бұл тенденция айқын құрылымдық нормаға айналды.
Сурет: Zakon.kz
Үш жыл – үш түрлі Қазақстан
Үш жылды қатар қойсақ, логика осындай:
- 2023: негізгі инфляциялық қысымды өнеркәсіптік белдеулер тудырды.
- 2024: назар астана мен батысқа шоғырланды.
- 2025: солтүстік және индустриалды аймақтар көшбасшылыққа қайта оралды – бірақ баға өсу амплитудасы жоғары.
Қорытындылай келгенде, инфляция елде біркелкі болмай қалды. Ол аймақтық сипатқа ие болды: соңғы көрсеткішке тек макроэкономикалық жағдай ғана емес, жергілікті ерекшеліктер – тарифтер, логистика, экономикалық белсенділік тығыздығы, тұтыну құрылымы да әсер етеді.