#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Қаржы

Еліміздің қай өңірінде инфляция шарықтап тұр

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 16:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстандағы инфляциялық карта радикалды түрде өзгерді: бір жыл бұрын статистиканың орта тұсында болған аймақтар бүгінгі таңда кестенің жоғарғы бөлігіне шықты. Егер 2024 жылы елде баға өсуі салыстырмалы түрде біркелкі болса, 2025 жылы айырмашылық айтарлықтай, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы деректері бойынша, 2025 жылғы 1 желтоқсандағы елдегі орташа инфляция көрсеткіші – 12,4%, бұл өткен жылғы динамикадан дәл 4%-ға жоғары.

2025 жылдың басты ерекшелігі – "қызыл аймақта" өнеркәсіптік секторы дамыған және логистика құны жоғары аймақтар орналасқаны. Мұнда барлығы қымбаттап жатыр – материалдардан бастап қызмет көрсетуге дейін.

2024 және 2025 жылдардағы инфляция

Қазіргі инфляция көшбасшылары:

  • Ұлытау облысы: 14,0%
  • Ақмола облысы: 13,8%
  • Атырау облысы: 13,5%
  • Солтүстік Қазақстан облысы: 13,4%
  • Қарағанды облысы: 13,1%

Бір жыл бұрын инфляцияның логикасы мүлде басқа болды, көшбасшылар да басқа еді:

  • Астана: 10,3%
  • Солтүстік Қазақстан облысы: 9,4%
  • Маңғыстау облысы: 9,4%

Бір қызығы, қазіргі көшбасшылар Ақмола және Ұлытау облыстары өткен жылы тізімнің ортасында болған – шамамен 6,9–8,8% деңгейінде.

Сондай-ақ, екі астанадағы инфляция айырмашылығына назар аудару керек. Астанада баға өсімі 12,9% құрады (республикалық деңгейден 0,5%-ға жоғары), ал Алматыда – 11,4% (республикалық деңгейден 1%-ға төмен).

Өткен жылы статистика елдік динамикадан жылдам ауытқитын екі аймақты бөліп көрсетті: Астана және Маңғыстау облысы. Бұл деректер аймақтық инфляцияға өту процесін көрсетті, яғни аймақтар бір сызық бойынша жүрмей, өздерінің инфляциялық профилін қалыптастырды. 2025 жылы бұл тенденция айқын құрылымдық нормаға айналды.

Сурет: Zakon.kz

Үш жыл – үш түрлі Қазақстан

Үш жылды қатар қойсақ, логика осындай:

  • 2023: негізгі инфляциялық қысымды өнеркәсіптік белдеулер тудырды.
  • 2024: назар астана мен батысқа шоғырланды.
  • 2025: солтүстік және индустриалды аймақтар көшбасшылыққа қайта оралды – бірақ баға өсу амплитудасы жоғары.

Қорытындылай келгенде, инфляция елде біркелкі болмай қалды. Ол аймақтық сипатқа ие болды: соңғы көрсеткішке тек макроэкономикалық жағдай ғана емес, жергілікті ерекшеліктер – тарифтер, логистика, экономикалық белсенділік тығыздығы, тұтыну құрылымы да әсер етеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Еліміздің қай өңірінде инфляция ең жоғары
15:19, 03 қазан 2025
Еліміздің қай өңірінде инфляция ең жоғары
Кафелер мен мейрамханалардағы түскі ас қаншаға қымбаттады
17:01, 11 қыркүйек 2024
Кафелер мен мейрамханалардағы түскі ас қаншаға қымбаттады
Қазақстанның қай өңірінде жұмыссыз жастар көп
13:14, 27 қараша 2023
Қазақстанның қай өңірінде жұмыссыз жастар көп
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: