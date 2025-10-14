#Қазақстан
Оқиғалар

Президент Парламенттік реформа жөніндегі Жұмыс тобының бірінші отырысында сөз сөйледі

Президент Парламенттік реформа жөніндегі Жұмыс тобының бірінші отырысында сөз сөйледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 12:11 Сурет: akorda.kz
Президент 2025 жылғы 14 қазанда Парламенттік реформа жөніндегі Жұмыс тобының бірінші отырысында сөз сөйледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының айтуынша, Парламенттік реформа – еліміздің, халқымыздың тағдырына тікелей қатысы бар мәселе.

"Бүгін біз Парламенттік реформа бойынша Жұмыс тобының алғашқы отырысына жиналдық. Өздеріңіз білесіздер, өткен аптада арнайы Жұмыс тобын құру туралы Өкімге қол қойдым. Парламенттік реформа – еліміздің алдында тұрған аса маңызды, жауапты жұмыс. Жолдауымда бұл мәселе азаматтық секторда, сарапшылар ортасында, сондай-ақ қазіргі Парламентте жан-жақты талқылануы қажет деп нақты айттым. Бүгін, міне, бірінші отырысымызда Парламенттің, Президент Әкімшілігінің, Үкіметтің және саяси партиялардың өкілдері, заңгерлер, ғалымдар, қоғам қайраткерлері бар. Бәрі де елге танымал азаматтар, түрлі саланың мамандары",- деді ол.

Оның сөзінше, Парламенттік реформа – еліміздің, халқымыздың тағдырына тікелей қатысы бар мәселе.

"Жұмыс тобының әр мүшесі осы тарихи міндетті дұрыс түсініп, белсенді жұмыс істейді деп сенемін",- деді ол.
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Парламенттік реформа: Негізгі заңның 40-қа жуық бабы өзгереді - президент мәлімдемесі
12:26, Бүгін
Парламенттік реформа: Негізгі заңның 40-қа жуық бабы өзгереді - президент мәлімдемесі
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйледі
13:59, 10 қазан 2025
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйледі
Белгілі ғалым-заңгерлер, сарапшылар мен депутаттар Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының құрамына кірді
15:16, 08 қазан 2025
Белгілі ғалым-заңгерлер, сарапшылар мен депутаттар Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының құрамына кірді
