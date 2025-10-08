Белгілі ғалым-заңгерлер, сарапшылар мен депутаттар Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының құрамына кірді
Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2025 жылдың 8 қазанында, президент Қасым-Жомарт Тоқаев "Парламенттік реформалар жөніндегі жұмыс тобы туралы" өкімге қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысының 2025 жылғы 8 қыркүйектегі "Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыруға бағытталған Парламенттік реформа жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау мақсатында Президент "Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобы туралы" өкімге қол қойды.
Жұмыс тобының құрамында Парламент Мәжілісі мен Сенатының, Қазақстан халқы Ассамблеясының өкілдері, Парламент Мәжілісіндегі саяси партиялар фракцияларының жетекшілері бар.
Бұған қоса, Жұмыс тобына ғылыми институттардың басшылары, еліміздің құқықтық жүйесін дамытуға елеулі үлес қосқан әрі конституциялық құқық, мемлекет және құқық теориясына бағдарланған белгілі заңгер-ғалымдар, сондай-ақ Ұлттық Құрылтай мүшелері мен сарапшылар енді.
Парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының
- Қарин Ерлан Тынымбайұлы – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі, Жұмыс тобының жетекшісі;
- Жиенбаев Ержан Нұрланұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі, Жұмыс тобы жетекшісінің орынбасары;
- Қырықбаев Арман Оразбайұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің ішкі саясат мәселелері және коммуникациялар жөніндегі көмекшісі, Жұмыс тобы жетекшісінің орынбасары;
Жұмыс тобының мүшелері:
- Айтқожин Қабдолсамих Көшекұлы – заң ғылымдарының докторы, Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясының профессоры;
- Әзілханов Марат Алмасұлы – Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығың меңгерушісі, Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары;
- Әубәкірова Индира Оралқызы – заң ғылымдарының докторы, «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК директоры;
- Бәшімов Марат Советұлы – Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің депутаты, заң ғылымдарының докторы;
- Бейсенбаев Елнұр Сабыржанұлы – Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісіндегі «Аманат» фракциясының басшысы;
- Бекназаров Нұрлан Құдиярұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы;
- Егізбаев Серік Рахметоллаұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіндегі «Ауыл» фракциясының басшысы;
- Жаманқұлова Қарлығаш Қалибекқызы – «Әділ сөз» сөз еркіндігін қорғау халықаралық қорының президенті;
- Жақаева Лейла Сұлтанқызы – заң ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Жоғары Соты Кеңесінің Сот төрелігі академиясының профессоры;
- Жарылғанов Айдар Төлетайұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі;
- Имашева Снежанна Валерьевна – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Заңнама және сот-құқықтық реформасы комитетінің төрағасы;
- Караев Алипаша Агаханович – заң ғылымдарының кандидаты, Каспий университеті «Әділет» Жоғары құқық мектебінің профессоры;
- Қожаназаров Айдарбек Асанұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің «Республика» фракциясының басшысы;
- Құлшыманов Қанат Амангелдіұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Коммуникациялар бөлімінің меңгерушісі;
- Магеррамов Магеррам Мамедович – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің «Қазақстан халық партиясы» фракциясының басшысы;
- Малиновский Виктор Александрович – заң ғылымдарының докторы, «Нархоз университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғам профессоры;
- Нүкенов Абзал Нүкенұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі;
- Нұрмұхамедов Бөріхан Жолбарысұлы – саясаттанушы;
- Пан Наталья Виссарионовна – Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы жанындағы Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасына қарасты «Парламентаризм институты» ШЖҚ РМК директоры;
- Перуашев Азат Тұрлыбекұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің «Ақ жол» фракциясының басшысы;
- Пономарев Сергей Михайлович – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;
- Рақымжанов Асхат Нұрмағамбетұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің «Жалпыұлттық социал-демокртиялық партия» фракциясының басшысы;
- Сәрсембаев Ерлан Жақсылықұлы – Қазақстан Республикасының Әділет министрі;
- Сарым Айдос Әміроллаұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;
- Чеботарев Андрей Евгеньевич – Ұлттық құрылтай мүшесі, «Альтернатива» өзекті зерттеулер орталығының директоры;
- Шаймарданов Жандос Нұрланұлы – Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының директоры;
- Шапақ Үнзила – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, заң ғылымдарының докторы;
- Шаталов Никита Сергеевич – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;
- Шибутов Марат Мақсұмұлы – Ұлттық құрылтай мүшесі, саясаттанушы;
- Ыбыраева Алуа Саламатқызы – заң ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры.
