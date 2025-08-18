#Қазақстан
Құқық

Сандық штабтың құрамына кімдер кірді және олардың жұмысы қандай

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 13:48 Фото: Zakon.kz
ҚР Премьер-Министрі цифрлық трансформация жөніндегі жедел топты (цифрлық штаб) құру туралы 2025 жылғы 12 тамыздағы өкімге қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Цифрлық трансформация жөніндегі жедел топ (цифрлық штаб) құрылсын", – делінген құжат мәтінінде.

Цифрлық штабтың құрамына кірді:

  • ҚР Премьер-министрі – төраға;
  • Премьер-министрдің орынбасары – ҚР Үкіметі Аппаратының басшысы;
  • ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы (келісім бойынша);
  • ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі – төрағаның орынбасары;
  • ҚР Президентінің цифрландыру мәселелерін қадағалайтын кеңесшісі (келісім бойынша);
  • ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі – хатшы.

Сондай-ақ, Цифрлық трансформация жөніндегі жедел топтың (цифрлық штабтың) Ережесі бекітілді.

Атап айтқанда, топтың жұмыс органы ҚР ЦДИАӨМ жанындағы Цифрлық үкіметті қолдау орталығы болып белгіленді. Ол:

  • топ отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады;
  • топ отырыстарына қажетті материалдарды дайындайды.

Топ отырыстары қажеттілікке қарай өткізіледі.

Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшылары топ шешімдерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін дербес жауапкершілікке тартылады.

Топтың міндеттері:

  • экономиканың салаларын цифрлық трансформациялауын қамтамасыз ету;
  • цифрландыру саласындағы жобалар бойынша мәселелерді қарастыру.

Топтың өкілеттіктері:

  • орталық және жергілікті мемлекеттік органдар, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілері үшін міндетті болып табылатын шешімдер қабылдау;
  • топ отырыстарына орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің өкілдерін шақыру.

Бұл қаулы 2025 жылғы 12 тамыздан бастап күшіне енді.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Елімізде отандық өнім өндірушілердің саны артты
Құқық
12:28, Бүгін
Елімізде отандық өнім өндірушілердің саны артты
