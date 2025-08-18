Сандық штабтың құрамына кімдер кірді және олардың жұмысы қандай
ҚР Премьер-Министрі цифрлық трансформация жөніндегі жедел топты (цифрлық штаб) құру туралы 2025 жылғы 12 тамыздағы өкімге қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Цифрлық трансформация жөніндегі жедел топ (цифрлық штаб) құрылсын", – делінген құжат мәтінінде.
Цифрлық штабтың құрамына кірді:
- ҚР Премьер-министрі – төраға;
- Премьер-министрдің орынбасары – ҚР Үкіметі Аппаратының басшысы;
- ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы (келісім бойынша);
- ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі – төрағаның орынбасары;
- ҚР Президентінің цифрландыру мәселелерін қадағалайтын кеңесшісі (келісім бойынша);
- ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі – хатшы.
Сондай-ақ, Цифрлық трансформация жөніндегі жедел топтың (цифрлық штабтың) Ережесі бекітілді.
Атап айтқанда, топтың жұмыс органы ҚР ЦДИАӨМ жанындағы Цифрлық үкіметті қолдау орталығы болып белгіленді. Ол:
- топ отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады;
- топ отырыстарына қажетті материалдарды дайындайды.
Топ отырыстары қажеттілікке қарай өткізіледі.
Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшылары топ шешімдерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін дербес жауапкершілікке тартылады.
Топтың міндеттері:
- экономиканың салаларын цифрлық трансформациялауын қамтамасыз ету;
- цифрландыру саласындағы жобалар бойынша мәселелерді қарастыру.
Топтың өкілеттіктері:
- орталық және жергілікті мемлекеттік органдар, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілері үшін міндетті болып табылатын шешімдер қабылдау;
- топ отырыстарына орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің өкілдерін шақыру.
Бұл қаулы 2025 жылғы 12 тамыздан бастап күшіне енді.
