Ата-анасы асырап алған қызын 27 жыл қамауда ұстаған
Оқиға Свентохловице қаласында болған. 42 жастағы Мирелла есімді әйел 15 жасынан бері үйден шығарылмаған. Полиция оны кездейсоқ тапқан: көршілер үйден шыққан айқайды естіп, тәртіп сақшыларын шақырған.
Полицейлер келген кезде әйелдің жағдайы өте ауыр болған — ол медициналық көмек алмаған, дәретхана мен балконға да шықпаған, тіпті сыртқа да мүлде шықпаған. Тәртіп сақшылары келген сәтте Мирелла өздігінен жүре алмайтын күйде болған.
Құтқарушылар мен еріктілер оған көмек көрсету үшін қаржы жинап, дәрігерлер екі ай бойы оның өмірін сақтап қалуға тырысқан.
Белгілі болғандай, қыз бұл қарт жұптың асырандысы болған. 15 жасында олар көршілеріне "қызымыз жоғалып кетті, мүмкін, биологиялық ата-анасына кеткен шығар" деп айтқан.
Бұл оқиға Польшаны дүр сілкіндіріп, әлеуметтік қызметтердің әрекетсіздігіне қатысты үлкен сұрақтар туғызды.