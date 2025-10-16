Ильхам Әлиев жақында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді
Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысының шақыруымен Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев жақында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда мәліметіне сүйенсек, бұл сапар 20-21 қазан күндеріне жоспарланған.
"Сапар барысында жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізіледі. Сонымен қатар президенттер Жоғары мемлекетаралық кеңеске және Қазақстан-Әзербайжан бизнес форумына қатысады",- делінген мәліметте.
Бұған дейін президенттің Олжас Бектеновке экономикалық реформалар бағдарламасын жеделдетуді тапсырғанын жазғанбыз.
