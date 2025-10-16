#Қазақстан
Ильхам Әлиев жақында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, Казахстан и Азербайджан, Казахстанско-азербайджанские отношения, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 12:31 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысының шақыруымен Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев жақында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметіне сүйенсек, бұл сапар 20-21 қазан күндеріне жоспарланған.

"Сапар барысында жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізіледі. Сонымен қатар президенттер Жоғары мемлекетаралық кеңеске және Қазақстан-Әзербайжан бизнес форумына қатысады",- делінген мәліметте.

Бұған дейін президенттің Олжас Бектеновке экономикалық реформалар бағдарламасын жеделдетуді тапсырғанын жазғанбыз.

