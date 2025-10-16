#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Оқиғалар

Президент Олжас Бектеновке экономикалық реформалар бағдарламасын жеделдетуді тапсырды

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 08:58 Фото: akorda.kz
Президент Премьер-министр Олжас Бектеновке осы аптаның соңына дейін азаматтардың мүддесін ескере отырып, Үкіметтің экономикалық реформалар бағдарламасын іске асыру үдерісін реттеуге арналған нақты шараларды әзірлеуді тапсырды.

2025 жылдың 16 қазанында Президенттің кеңесшісі – Президенттің Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай өз Telegram-каналында хабарлады.

"Мемлекет басшысы Үкіметке шағын және орта бизнесті қолдауға, инвестициялық ахуалды жақсартуға, сондай-ақ елдегі экономикалық жағдайды тұрақтандыруға бағытталған түзетулер енгізіп, қажетті шешімдер қабылдау міндетін жүктеді", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Президенттің пікірінше, Үкіметтің экономикалық саясаты Қазақстанның стратегиялық мүдделеріне сәйкес келеді және онда жаһандық конъюнктура мен қазіргі нарықтық үрдістер ескерілген.

14 қазан күні Премьер-министр Олжас Бектенов үкімет отырысында өңдеу өнеркәсібінің өсуін күшейту, инвестицияларды тарту, бағаның өсуін тежеп, инфрақұрылымды жаңғырту қажеттігін айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Олжас Бектенов: Үкімет экономикалық патриотизм қағидатын қатаң ұстанатын болады
11:58, 13 тамыз 2024
Олжас Бектенов: Үкімет экономикалық патриотизм қағидатын қатаң ұстанатын болады
Олжас Бектенов Экономикалық саясат жөніндегі кеңес отырысын өткізді
17:12, 06 наурыз 2025
Олжас Бектенов Экономикалық саясат жөніндегі кеңес отырысын өткізді
Олжас Бектенов: еңбек заңнамасының бұзылуына мониторингті күшейту керек
15:18, 10 маусым 2025
Олжас Бектенов: еңбек заңнамасының бұзылуына мониторингті күшейту керек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: