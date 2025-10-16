Президент Олжас Бектеновке экономикалық реформалар бағдарламасын жеделдетуді тапсырды
Президент Премьер-министр Олжас Бектеновке осы аптаның соңына дейін азаматтардың мүддесін ескере отырып, Үкіметтің экономикалық реформалар бағдарламасын іске асыру үдерісін реттеуге арналған нақты шараларды әзірлеуді тапсырды.
2025 жылдың 16 қазанында Президенттің кеңесшісі – Президенттің Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай өз Telegram-каналында хабарлады.
"Мемлекет басшысы Үкіметке шағын және орта бизнесті қолдауға, инвестициялық ахуалды жақсартуға, сондай-ақ елдегі экономикалық жағдайды тұрақтандыруға бағытталған түзетулер енгізіп, қажетті шешімдер қабылдау міндетін жүктеді", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Президенттің пікірінше, Үкіметтің экономикалық саясаты Қазақстанның стратегиялық мүдделеріне сәйкес келеді және онда жаһандық конъюнктура мен қазіргі нарықтық үрдістер ескерілген.
14 қазан күні Премьер-министр Олжас Бектенов үкімет отырысында өңдеу өнеркәсібінің өсуін күшейту, инвестицияларды тарту, бағаның өсуін тежеп, инфрақұрылымды жаңғырту қажеттігін айтты.
