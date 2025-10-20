#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Саясат

Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді

Ильхам Әлиев, Астана, әуежай, мемлекеттік сапар, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 17:31 Сурет: Ақорда
Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев 2025 жылы 20 қазанда Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев мәртебелі мейманды Астана әуежайынан күтіп алды.

Сурет: Ақорда

Ертең, 21 қазанда президенттер келіссөз жүргізіп, Қазақстан мен Әзербайжан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің екінші отырысын өткізеді.

Сурет: Ақорда

Айта кетсек, 2025 жылы 17 қазанда Мемлекет басшысы Халықаралық стандарттау ұйымының Бас хатшысын қабылдаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан есімді адамдар қай өңірлерде тұратыны белгілі болды
18:39, Бүгін
Қазақстан есімді адамдар қай өңірлерде тұратыны белгілі болды
Ильхам Әлиев жақында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді
12:31, 16 қазан 2025
Ильхам Әлиев жақында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді
Әзербайжан президенті Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуі мүмкін
09:04, 15 тамыз 2025
Әзербайжан президенті Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуі мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: