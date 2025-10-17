Жүргізуші куәлігін онлайн алу және ауыстыру мүмкіндігі енгізілді: пилоттық жоба іске қосылды
Құжатта көрсетілгендей, пилоттық жоба аясында "Жүргізуші куәлігін беру" мемлекеттік қызметі бойынша өтінімді алғаш рет онлайн форматта тапсыру және куәлікті ауыстыруды толықтай онлайн форматқа көшіру көзделген.
Пилоттық жоба 2026 жылғы 1 қыркүйекке дейін жүзеге асырылады.
Ішкі істер министрлігінің Әкімшілік полиция комитеті мен "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына келесі міндеттер жүктелді:
- жүргізуші куәлігін алғаш рет алу үшін өтінімдерді "электрондық үкімет" порталы, EgovMobile мобильді қосымшасы, ХҚКО, сондай-ақ екінші деңгейлі банктердің ақпараттық жүйелері мен "Автошкола" ақпараттық жүйесіне қосылған автокөлік жүргізушілерін даярлау ұйымдары арқылы қабылдау;
- ақпараттық қауіпсіздік пен дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ету;
- жүргізуші куәлігін алғаш рет алу және оны ауыстыру жөніндегі өтінімдерді мемлекеттік корпорация филиалдары арқылы қабылдауды тоқтату (шетелдік жүргізуші куәлігін ұлттық куәлікке ауыстыру жағдайынан басқа).
Пилоттық жобаны іске асырудың алгоритмі де бекітілді.
Жүргізуші куәлігін алғаш рет ақпараттық жүйелер арқылы алу процесі келесі кезеңдерді қамтиды:
- Қызметті таңдау – ақпараттандыру нысандарының тиісті сервистері арқылы жүзеге асырылады;
- Қызмет "электрондық үкімет" порталында немесе EgovMobile мобильді қосымшасында таңдалған жағдайда сілтеме бойынша өту;
- "ХҚКО" мобильді қосымшасында немесе өзге де ақпараттық жүйелердің тиісті сервистері арқылы тіркелу немесе авторизациядан өту;
- Жеке деректерге қол жеткізуді бақылау жөніндегі мемлекеттік сервиске сұрау жіберу. Оң нәтиже болған жағдайда келесі қадамға өту;
- Ақпараттық-анықтамалық жүйеден жүргізуші куәлігінің бар-жоғын тексеру. Егер куәлік бар болса – қызмет көрсетуден бас тарту туралы хабарлама шығарылады, егер жоқ болса – келесі қадамға өту;
- Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы кодекстің 608-бабының 6, 7-бөліктеріне және 613-бабының 9, 10-бөліктеріне сәйкес емтихан тапсыруға шектеулердің бар-жоғы туралы ЕРАП жүйесіне сұрау жіберу. Егер шектеулер болса – қызмет көрсетуден бас тарту туралы хабарлама шығарылады, егер жоқ болса – келесі қадамға өту;
- Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесінен 073/у нысаны бойынша медициналық анықтама бар-жоғын тексеру;
- "ЭРДБ" жүйесінен нарко және психиатриялық есептер бойынша мәліметтер сұрату;
- "Автошкола" ақпараттық жүйесінен автошколаны бітіргені туралы куәліктің бар-жоғын тексеру;
- Емтихан тапсыру әрекеттерінің саны туралы ПДД жүйесіне сұрау жіберу;
- Қызмет алушы өтінім өрістерін толтырады;
- Өтінім нөмірі беріледі;
- Теориялық емтихан тапсыру күні мен уақытын брондау. Сәтті тапсырған жағдайда – келесі кезеңге өту;
- Практикалық емтихан тапсыру күні мен уақытын брондау. Сәтті тапсырған жағдайда – келесі кезеңге өту;
- Мемлекеттік бажды төлеу және ХҚКО операторында суретке түсу арқылы жүргізуші куәлігін беру өтінімін рәсімдеу;
- Өтінімді уәкілетті қызметкердің қарауы. Оң нәтиже болса – келесі кезеңге өту, теріс нәтиже болса – бас тарту туралы хабарлама шығару;
- Жүргізуші куәлігін басып шығару;
Дайын жүргізуші куәлігін мемлекеттік корпорация қызметкерлері ХҚКО-да береді.
Сондай-ақ жүргізуші куәлігін алғаш рет алу және оны ауыстыру бойынша өтінімдерді "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының филиалдары қабылдамайтыны атап өтілген (шетелдік жүргізуші куәлігін ұлттық куәлікке ауыстырудан басқа).
Аталған бұйрық 2025 жылғы 16 қазанда күшіне енді және 2026 жылғы 1 қыркүйекке дейін қолданыста болады.