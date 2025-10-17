#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Оқиғалар

7 жасар қызға зорлық көрсетіп, өзенге ағызып жіберген қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылды

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 15:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты кәмелетке толмағанға қатысты зорлау мен баланы қасақана өлтіру бабы бойынша айыпталған азаматтың ісін қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот материалдарына сүйенсек, 2025 жылдың маусым айында Құлсары қаласында 7 жастағы қыз бала Құрсай өзенінің жағалауында серуендеп жүріп, үйіне қайтып бара жатқанда адасып кетіп, жолда сотталушыны кезіктірген.

Сот айыпталушының алкогольдік масаң күйде болып, оған үйіне баратын жолды көрсететінін айтып алдағанын және өзімен бірге жүруді ұсынғанын анықтады.

"Қызды жаңылыстырып, оны өзен жағасына апарып, дәрменсіз күйін пайдаланып, күш қолданып, зорлаған. Жасаған қылмысын жасыру мақсатында ол баланы ұрып-соғып, кейін өзенге батырып жіберген",- делінген ақпаратта.

Сотталушының кінәсі куәлардың айғақтарымен, оқиға болған жерді қарау хаттамасымен, бейнежазбалармен және сараптама қорытындыларымен толық дәлелденді. Осылайша:

"Сот үкімімен азамат тағылған айыптар бойынша кінәлі деп танылып, оған өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды". Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Семейде педофил өмір бойына бас бостандығынан айырылды
12:40, 05 мамыр 2024
Семейде педофил өмір бойына бас бостандығынан айырылды
6 жасар қызын зорлаған: Сот әкесін өмір бойына бас бостандығынан айырды
11:33, 04 қыркүйек 2025
6 жасар қызын зорлаған: Сот әкесін өмір бойына бас бостандығынан айырды
Балаларды зорлаған: 21 жастағы қазақстандық өмір бойына түрмеге қамалды
17:22, 02 қыркүйек 2025
Балаларды зорлаған: 21 жастағы қазақстандық өмір бойына түрмеге қамалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: