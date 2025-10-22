#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Оқиғалар

Абай облысында пробация талабын бұзған ер адам қайта түрмеге қамалды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 13:59 Фото: Zakon.kz
Абай облысында бұрын сотталған 34 жастағы семейлік тұрғын пробация шарттарын сақтамағаны үшін қайтадан бас бостандығынан айырылды.

Ер адам бұған дейін ұрлық жасағаны үшін төрт жылға сотталып, жазасын қатаң режимдегі түзету мекемесінде өтей бастаған. Түзелуге талпынысы мен тәртіпті мінез-құлқы ескеріліп, сот оның жазасын жеңілдетіп, екі жыл жеті ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына ауыстырған.

Алайда бостандыққа шыққан соң ол бірнеше рет тәртіп бұзған: тіркеуге уақытылы келмеген, тексеріс кезінде үйінде болмаған және пробация қызметін хабардар етпестен қаладан кетіп қалған. Осы себепті сот шешімімен оның шектеу жазасы төрт айға бас бостандығынан айыру жазасымен алмастырылды.

Сотталған азамат өз ісіне өкініш білдіріп, қателігін мойындады:

"Пробация кезінде тәртіптің қаншалықты маңызды екенін толық түсінбедім. Ескі таныстармен араласып, бос уақытымды дұрыс пайдаланбадым. Енді түрмеге қайта түсе отырып, өзіме берілген мүмкіндікті жоғалтқанымды түсіндім. Ендігі мақсатым – отбасыммен бірге болып, заңды бұзбай өмір сүру", – деді ол.

Затон аудандық пробация қызметі бастығының орынбасары Қуаныш Тұрарқановтың айтуынша, пробацияның негізгі мақсаты – сотталған азаматтарға қоғамға бейімделуге көмектесу және қайта қылмыс жасаудың алдын алу.


"Өкінішке қарай, барлық азамат бұл жауапкершілікті сезіне бермейді. Біз өмірін түзеткісі келетіндерге әрдайым қолдау көрсетуге дайынбыз, алайда тәртіпті жүйелі түрде бұзғандарға заң аясында шара қолдануға тура келеді", – деді ол.

Бұл жағдай – бостандықтың бағасын түсінбеудің және берілген мүмкіндікті дұрыс пайдаланбаудың салдары екенін көрсетеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Абай облысында 9 жастағы қызды зорлаған ер адам 25 жылға сотталды
15:43, 23 шілде 2023
Абай облысында 9 жастағы қызды зорлаған ер адам 25 жылға сотталды
Павлодар облысында кәмелетке толмаған қызды зорлаған ер адамға жаза тағайындалды
17:27, 29 желтоқсан 2022
Павлодар облысында кәмелетке толмаған қызды зорлаған ер адамға жаза тағайындалды
Абай облысында полиция қызметкерінің погонын жұлып алған әйел түрмеде отыр
14:30, 13 тамыз 2023
Абай облысында полиция қызметкерінің погонын жұлып алған әйел түрмеде отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: