Абай облысында пробация талабын бұзған ер адам қайта түрмеге қамалды
Ер адам бұған дейін ұрлық жасағаны үшін төрт жылға сотталып, жазасын қатаң режимдегі түзету мекемесінде өтей бастаған. Түзелуге талпынысы мен тәртіпті мінез-құлқы ескеріліп, сот оның жазасын жеңілдетіп, екі жыл жеті ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына ауыстырған.
Алайда бостандыққа шыққан соң ол бірнеше рет тәртіп бұзған: тіркеуге уақытылы келмеген, тексеріс кезінде үйінде болмаған және пробация қызметін хабардар етпестен қаладан кетіп қалған. Осы себепті сот шешімімен оның шектеу жазасы төрт айға бас бостандығынан айыру жазасымен алмастырылды.
Сотталған азамат өз ісіне өкініш білдіріп, қателігін мойындады:
"Пробация кезінде тәртіптің қаншалықты маңызды екенін толық түсінбедім. Ескі таныстармен араласып, бос уақытымды дұрыс пайдаланбадым. Енді түрмеге қайта түсе отырып, өзіме берілген мүмкіндікті жоғалтқанымды түсіндім. Ендігі мақсатым – отбасыммен бірге болып, заңды бұзбай өмір сүру", – деді ол.
Затон аудандық пробация қызметі бастығының орынбасары Қуаныш Тұрарқановтың айтуынша, пробацияның негізгі мақсаты – сотталған азаматтарға қоғамға бейімделуге көмектесу және қайта қылмыс жасаудың алдын алу.
"Өкінішке қарай, барлық азамат бұл жауапкершілікті сезіне бермейді. Біз өмірін түзеткісі келетіндерге әрдайым қолдау көрсетуге дайынбыз, алайда тәртіпті жүйелі түрде бұзғандарға заң аясында шара қолдануға тура келеді", – деді ол.
Бұл жағдай – бостандықтың бағасын түсінбеудің және берілген мүмкіндікті дұрыс пайдаланбаудың салдары екенін көрсетеді.