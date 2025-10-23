#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Павлодар облысында есірткі және алкогольдік мас күйінде көлік жүргізген азамат ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 12:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Оқиға Ақсу қаласындағы Бауыржан Момышұлы көшесінде өткен "Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында тіркелді.

Полиция қызметкерлері күдік тудырған Opel Frontero автокөлігін тоқтатқан. Алайда жүргізуші тәртіп сақшыларының тоқтау туралы талабын елемей, оқиға орнынан қашып кетпек болған.

Тексеру кезінде жүргізушінің есірткі және алкогольдік мас күйінде екені анықталды. Ол дереу медициналық мекемеге жеткізіліп, сараптама нәтижесінде мас күйінде көлік басқарғаны расталды.

Жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзғаны үшін жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылып, автокөлік мамандандырылған айып тұрағына қойылды.

Іс материалдары процессуалдық шешім қабылдау үшін сотқа жолданды. Бұл туралы Ақсу қалалық полиция бөлімінің бастығының міндетін атқарушы Айдар Сламбеков хабарлады.

Полиция азаматтарды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Егер мас күйінде көлік жүргізіп жүрген немесе жүргізуге ниетті адамды байқасаңыз, дереу "102" нөміріне хабарлауыңызды сұраймыз.

Павлодар облысында мас күйінде көлік жүргізген 21 жүргізуші жазаланды
12:47, 13 шілде 2024
Павлодар облысында мас күйінде көлік жүргізген 21 жүргізуші жазаланды
Павлодар облысында мас күйде мотоцикл жүргізген тұрғын ұсталды
10:22, 16 қазан 2025
Павлодар облысында мас күйде мотоцикл жүргізген тұрғын ұсталды
Ақтөбе облысында мас күйінде көлік басқарған екі мотоцикл жүргізушісі ұсталды
15:36, 16 қыркүйек 2025
Ақтөбе облысында мас күйінде көлік басқарған екі мотоцикл жүргізушісі ұсталды
