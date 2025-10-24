#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
538.13
624.88
6.64
Оқиғалар

Ақтауда полиция қызметкері жол апатына ұшырап, қаза тапты

Жол апаты, Маңғыстау облысы, Ақтау, полиция қызметкері, қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 20:59 Сурет: Zakon.kz
Әлеуметтік желіде Маңғыстау облысында жол апаты салдарынан полиция қызметкері қаза тапқаны туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік полиция департаменті Lada.kz басылымына бұл ақпаратты растады. Басылымның хабарлауынша, құрылыс жұмыстары жүріп жатқан орындағы жүк тиегіш техникаға Toyota Camry автокөлігі соқтығысқан.

"Жол апаты салдарынан полиция қызметкері көз жұмды, ол еңбек демалысында болған, яғни аталған оқиға қызметтен тыс кезде болды. Сараптама қорытындысына сәйкес, полиция қызметкері сау болған, алкогольдік немесе есірткілік масаңдық белгілері анықталған жоқ", - деп хабарлайды өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Кейбір мәліметтерге сәйкес, көлікте тағы бір полиция қызметкері болған, ол қазір ауруханада жатқан көрінеді. Алайда, бұған қатысты полицияның баспасөз қызметі ешқандай мәлімет ұсынбады.

Бұған дейін Алматы облысында ауыл әкімі қызметтік көлігімен жол апатына ұшырап, ауруханаға түскенін жазғанбыз. Бұл жағдайда да көліктегі бір адам көз жұмған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Солтүстік Қазақстан облысында екі полицей жол апатына ұшырап, қаза тапты
14:41, 06 қыркүйек 2025
Солтүстік Қазақстан облысында екі полицей жол апатына ұшырап, қаза тапты
Қостанай облысында полиция подполковнигі жол апатына ұшырап, қаза тапты
13:22, 07 мамыр 2025
Қостанай облысында полиция подполковнигі жол апатына ұшырап, қаза тапты
Жамбыл облысында жол апатынан полицей қаза тапты
10:41, 24 сәуір 2025
Жамбыл облысында жол апатынан полицей қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: