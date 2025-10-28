"Параграф" ақпараттық жүйесі: жаңартылған нұсқа, жасанды интеллект және нарықтағы көшбасшылық
2025 жылы "Параграф" ақпараттық жүйесі ауқымды редизайннан өтті. Компанияның тапсырысы бойынша халықаралық сарапшылар цифрлық аудит жүргізіп, жүйенің эргономикасын, сыртқы келбетін және пайдалану ыңғайлылығын талдады. Сарапшылар ұсынған ұсынымдар негізінде "Параграф" мамандары заманауи функционалды енгізіп, интерфейсті өзгертті. Жаңартылған нұсқаны сынақтан өткізген пайдаланушылардың пікірлері де ескерілді.
Жаңа бренд – PRG. Атауы мен логотипі өзгергенімен, жүйенің сенімділігі сол қалпында қалды. Енді ол бұрынғыдан да заманауи, қолжетімді және ыңғайлы.
Жаңартылған платформаға жасанды интеллект (AI) модулі енгізілді. Бұл модуль пайдаланушылардың сұрақтарына санаулы секундтар ішінде нақты және дәл жауап береді.
PRG.Komek деп аталатын интеллектуалды көмекші өзге де белгілі ЖИ-қызметтерден ерекшеленеді, өйткені ол жауаптарды мемлекеттік органдардың ресми құжаттары мен түсіндірмелерінен тұратын сенімді базаға сүйеніп ұсынады. Демек, сіздің қол астыңызда әрдайым тәжірибелі сарапшы бар деген сөз.
Жүйе төмендегі дереккөздерге сүйенеді:
- Жылдар бойы жиналған және тек ресми мемлекеттік көздерден алынған сенімді құқықтық ақпараттың ауқымды базасы;
- Елдің жетекші заң және қаржы саласы мамандары дайындаған талдамалық және құқықтық қолдану тәжірибесі.
Осылайша, prg.kz жүйесіндегі жасанды интеллект ақпарат іздеу процесін жеделдетіп қана қоймай, нақты деректерге негізделген практикалық шешімдерді ұсынатын сенімді көмекшіге айналды.
Жүйе әзірлеушілерінің айтуынша, бұл ЖИ-ассистент – кәдімгі "жаныңыздағы заңгер", яғни күнделікті өмірде туындайтын түрлі сұрақтарға қарапайым тілмен жауап беретін көмекші. Ал, платформада ұсынылатын ақпарат қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қолжетімді.
"Қызметтің ыңғайлылығы кәсіби мамандар үшін айқын. Жаңа технологияның енгізілуінің арқасында енді заңгерлер мен бухгалтерлер заңдар мен өзгерістердің жүздеген беттерін оқып отыруға мәжбүр болмайды. Нейрожелі механизмінің көмегімен маман бірнеше секунд ішінде құрылымдалған жауап пен заңға сілтемені алады. Бұл құжаттарды дайындау процесін жылдамдатып, қателік қаупін азайтады", – деді PRG. IT-директоры Илья Тихомиров.
Жүйе қалай жұмыс істейді:
prg.kz сайтына кіріңіз.
Сұрағыңызды қарапайым тілмен жазыңыз. Мысалы: "Сапасыз тауар үшін ақшаны қалай қайтаруға болады?" немесе "Түзетілген салық декларациясын тапсыру мерзімі қандай?".
Екі режимнің бірін таңдаңыз:
- Қалыпты іздеу – сұрағыңызға қатысты барлық құжаттар мен нормативтік актілерді көрсетеді;
- Интеллектуалды іздеу (ЖИ-ассистент) – қарапайым тілмен дайын жауап береді және тиісті заң баптарына сілтеме ұсынады.
Жаңа цифрлық мүмкіндіктердің артықшылығы айқын – бұл өзінің жеке құқықтық базасы бар және ЖИ-көмекшісімен жабдықталған алғашқы платформа. Ол жұмысты да, күнделікті өмірді де жеңілдетеді. Сондай-ақ, ол iOS және Android қосымшаларында да қолжетімді. Жаңа PRG – әрдайым сізбен бірге.
"Параграф" базасында миллиондаған құжаттар жинақталған. Ай сайын платформаны 4 миллионнан астам бірегей пайдаланушы қолданады. 1997 жылы шыққан алғашқы құқықтық жүйе – "Юрист" бағдарламасынан бастау алған компания нарықта 28 жылдан бері жұмыс істеп келеді.
PRG. бұл мамандарды өзекті құқықтық және бухгалтерлік ақпаратпен қамтамасыз ететін жетекші цифрлық платформа. Жүйенің жаңартылуы, процестердің жеделдеуі және жасанды интеллекттің енгізілуі арқасында жоба нарықтағы көшбасшылық орнын бекемдеп, анықтамалық-құқықтық ақпарат саласында жаңа стандарттар орнатты.