Оқиғалар

Тоқаев "Қорқыт ата" халықаралық әуежайының жаңа терминалын аралап көрді

Тоқаев &quot;Қорқыт ата&quot; халықаралық әуежайының жаңа терминалын аралап көрді, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 12:46 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қызылорда облысына сапары "Қорқыт ата" халықаралық әуежайының жаңа терминалымен танысудан басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметіне сүйенсек, президентке әуежай қызметі, ішкі және халықаралық әуе рейстеріне қызмет көрсету процесі жөнінде баяндалды.

Мемлекет басшысына жолаушыларды тіркеу және тексеру аймақтары, шекаралық-кедендік бақылау пункттері, күту залы, сондай-ақ автоматтандырылған жүк беру жүйесі көрсетілді.

Сурет: akorda.kz

"Жаңа терминал былтыр қараша айында ашылған. Жобаға 16,6 миллиард теңге көлемінде жеке инвестиция салынды. Жергілікті бюджеттен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын жүргізуге 4,3 миллиард теңге бөлінді". Ақорда

Бұл ретте, әуежайдың өткізу қабілеті жылына 300 мыңнан 500 мың жолаушыға дейін ұлғайғаны атап өтілді.

Нысан Халықаралық азаматтық авиация комитеті (ICAO) мен Халықаралық әуе көлігі қауымдастығының (IATA) жоғары стандарттарына сәйкес келеді.

Сурет: akorda.kz

"Қорқыт ата" әуежайынан Air Astana, FlyArystan және Qazaq Air әуе компаниялары аптасына 29 рейс орындайды. Қазіргі кезде терминал жанынан "Қазаэронавигация" РМК жаңа диспетчерлік мұнара мен әкімшілік-техникалық ғимараттың құрылысын жүргізіп жатыр",- делінген ақпаратта.

Жобаның іске асуы Сыр өңірінің көлік инфрақұрылымын дамытып қана қоймай, туристік әлеуеті мен инвестициялық тартымдылығын да арттыруға оң септігін тигізеді.

Бұған дейін мемлекет басшысының Қызылорда облысына жұмыс сапарымен барғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
