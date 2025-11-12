Кеудесінен ұрған: Түркістанда мектеп оқушысы қайтыс болды
Түркістан облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі 12 қарашада оқиғаның 3 қарашада болғанын мәлімдеді.
"Оқиға орнына келген тергеу-оперативтік топ барлық қажетті шараларды жүргізді. Алдын ала анықталғандай, тоғызыншы сынып оқушысы сыныптасын кеудесіне соққы жасап, кейін ол сол жерде қайтыс болды. Оперативтік шаралар нәтижесінде күдікті дереу ұсталды, сондай-ақ оқиға кезінде болған барлық қатысушылар жауапқа тартылды", – делінген хабарламада.
Тергеу барысы полиция департаментінің басшылығының ерекше бақылауында.
Сонымен қатар, баланы тәрбиелеу міндетін орындамағаны үшін кәмелетке толмағандардың заңды өкілдері де жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ аудан әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандар ісі және олардың құқықтарын қорғау комиссиясына сәйкес ұсыныс енгізілді.
Алайда әлеуметтік желілерде оқиғаның басқа нұсқасы тарауда. Онда жасөспірімді зиратқа шақырып, сол жерде қатты соққыға жығып, кеудесіне тиген соққылардан қайтыс болған делінуде.
"Олар төрт адам болды. Ол кезекпен соққы жасады, екі айналымда – сегіз соққы. Барлық соққылар жүрекке тиген. Тек сол жерге соққы жасады, жүрек тоқтағанша. Жүрек жарылған. Ұйқы безі де сынып кетті, тіпті жарылған. Ол бірден қайтыс болды. Кейін олар бізге оның жай есінен айырылғанын айтуға тырысты. Мен келгенде, ағам шамамен 40 минуттан бері қайтыс болған", – деп жазды jagdaikz аккаунты өліміне байланысты, марқұмның ағасына сілтеме жасап.
Отбасы әңгімесіне қарағанда, жас жігіт бірнеше ай бойы қорқытып, ақша талап еткен.
Еске салайық, 2025 жылғы 2 қарашада Түркістан облысы, Көктөрек ауылында оқ атудан 17 жастағы жасөспірім қаза болған болатын.