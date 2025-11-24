#Халық заңгері
Оқиғалар

Түркістанда мұнай базасында өрт болды

Өрт, Түркістан, мұнай базасы , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 21:21 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Түркістан қаласында Саттарханов көшесінде орналасқан мұнай базасынан өрт шығып, от тез тарала бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, өрт сөндірушілер шалт әрекет етіп, тез жұмыс істеді: өрт оқшауланып, толығымен жойылды.

Өрттің шығу себебі анықталуда.

ТЖМ өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаудың маңыздылығын еске салады!

Бұған дейін өрт сөндірушілер Алматыда екіқабатты қоймадан шыққан алапат өртті сөндірген болатын.

"Жарылыс болып, қабырғалар қирады". Жезқазғанда мұнай базасы аумағында өрт болды
12:20, 25 қаңтар 2025
"Жарылыс болып, қабырғалар қирады". Жезқазғанда мұнай базасы аумағында өрт болды
Маңғыстау облысындағы мұнай ұңғымасында өрт шығып, бір жұмыскерді күйік шалды
10:40, 13 маусым 2023
Маңғыстау облысындағы мұнай ұңғымасында өрт шығып, бір жұмыскерді күйік шалды
Павлодарда өрт сөндірушілер қызыл жалыннан үш баланы құтқарып қалды
22:09, 24 сәуір 2025
Павлодарда өрт сөндірушілер қызыл жалыннан үш баланы құтқарып қалды
