Түркістанда мұнай базасында өрт болды
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Түркістан қаласында Саттарханов көшесінде орналасқан мұнай базасынан өрт шығып, от тез тарала бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, өрт сөндірушілер шалт әрекет етіп, тез жұмыс істеді: өрт оқшауланып, толығымен жойылды.
Өрттің шығу себебі анықталуда.
ТЖМ өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаудың маңыздылығын еске салады!
Бұған дейін өрт сөндірушілер Алматыда екіқабатты қоймадан шыққан алапат өртті сөндірген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript