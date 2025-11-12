#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
524.65
607.02
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
524.65
607.02
6.48
Оқиғалар

Ақтөбеде серуендеймін деп "тұзаққа" түскен қызға құтқарушылар көмекке келді

Құтқарушы, Ақтөбе, қыз, аяғы қысылу, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 22:36 Сурет: ҚР ТЖМ
Ақтөбеде Әбілқайыр хан көшесімен кешкі серуендеу кезінде 24 жастағы бойжеткеннің аяғы тротуардағы суағар жүйесінің торына түсіп, қысылып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы ведомство баспасөз қызметінің хабарлауынша, кәсіби шеберліктерінің арқасында ТЖД мамандандырылған отрядының қызметкерлері гидравликалық құралдың көмегімен тордың темірлерін абайлап кесіп, зардап шегушінің ауыр жарақат алуын болдырмай аяғын босатып алды.

"Құтқарылған қыз тексеруден өту және қажетті медициналық көмек алу үшін жедел жәрдем дәрігерлеріне табысталды. Бұл жағдай құтқарушыларымыздың кез келген күрделі жағдайда тез шешім қабылдауға және жоғары дәлдікпен әрекет етуге дайын екенін тағы бір рет дәлелдеді, делінген төтеншеліктер хабарламасында.

Бұған дейін Семейде полицейлер басын қатерге тігіп, жанып жатқан пәтерден адамдарды аман алып шыққанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Өскеменде құтқарушылар велосипедші балаға көмекке келді
09:42, 09 маусым 2025
Өскеменде құтқарушылар велосипедші балаға көмекке келді
ШҚО-да құтқарушылар аяғы төсекке қысылып қалған сәбиге көмекке келді
09:57, 19 қаңтар 2025
ШҚО-да құтқарушылар аяғы төсекке қысылып қалған сәбиге көмекке келді
Бес жасар қыз темір бөшкеге қысылып қалды: құтқарушылар бүлдершінге дереу көмекке келді
17:21, 07 шілде 2025
Бес жасар қыз темір бөшкеге қысылып қалды: құтқарушылар бүлдершінге дереу көмекке келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: