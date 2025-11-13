#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Оқиғалар

17 жыл іздеуде болған: Литвадан кісі өлтіру ісі бойынша күдікті экстрадицияланды

Генеральная прокуратура РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 16:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан азаматы, кісі өлтіруге күдікті болып, Литвадан туған еліне экстрадицияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 13 қарашада ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі мәлімдеді:

Бүгін Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің қолдауымен Литва Республикасынан 17 жыл бойы кісі өлтіру және атыс қаруын заңсыз сақтау фактілері бойынша іздеуде болған Қазақстан азаматын экстрадициялады.

2007 жылы күдікті сыбайласымен бірге заңсыз жолмен баю мақсатында Алматы қаласына келген.

Олардың қылмыстық әрекеті өзге қылмыстық топ өкілдерімен жанжалға әкеліп, соның нәтижесінде олардың бірін өлтіруге шешім қабылдаған.

2008 жылғы 19 мамырда күдіктілер өздерінің қылмыстық ниеттерін жүзеге асырып, жәбірленушіні өз үйінің ауласында тосып алып, оған бірнеше рет оқ атқан. Соңғы оқ басынан тиген, яғни "бақылау" оқ болған.

Алынған жарақаттардан жәбірленуші оқиға орнында қаза тапқан.

Қылмыс жасағаннан кейін күдіктілердің бірі ұсталып, кейін сот үкімімен сотталды, ал екіншісі жасырынып, оған халықаралық іздеу жарияланды.

Жазадан жалтару мақсатында күдікті анкеталық деректерін өзгертіп, Еуропа аумағында жасырынған.

2025 жылғы тамыз айында Литва Республикасының шекарасын кесіп өту кезінде ұсталды.

Кейіннен Бас прокуратураның сұрауы бойынша ол Қазақстанға экстрадицияланды.

Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамауға алынды.

Айыпталып отырған қылмыстар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес он жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру, мүлікті тәркілеу түріндегі жаза көзделген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бас прокуратура: Яна Легкодимованы өлтіргендерге өмір бойына түрме жазасы сұралды
16:42, Бүгін
Бас прокуратура: Яна Легкодимованы өлтіргендерге өмір бойына түрме жазасы сұралды
Халықаралық іздеуде жүрген күдікті Қазақстанға қайтарылды
11:00, 15 шілде 2024
Халықаралық іздеуде жүрген күдікті Қазақстанға қайтарылды
Қарағанды облысында кісі өлтірмек болған төрт ер адам тұтқындалды
11:46, 01 сәуір 2024
Қарағанды облысында кісі өлтірмек болған төрт ер адам тұтқындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: